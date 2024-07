Wenn Werbung plötzlich Spieler „verschluckt“

Als die Engländer gegen die Niederlande am Mittwochabend im EM-Halbfinale antraten, durfte sich mancher Zuschauer vor dem Fernseher gewundert haben. Nicht, weil auf der Bande - wie seit etlichen Jahrzehnten üblich - Sponsoren ihr Logo präsentierten, sondern weil die Botschaften auf Deutsch transportiert wurden. Eine Versicherung warb für sich, Ferienhäuser und Flüge wurden angepriesen. Elektronische Werbebanden galten vor Jahren als Errungenschaft, im Fernsehen wirkt selbst diese Technik überaltert. Dort wird zusehend virtuelle Werbung eingesetzt. Fragen und Antworten, was dahintersteckt.

Was wird mit virtueller Werbung bezweckt?

Im Amateursport versuchen die Vereine noch klassisch, Sponsorengelder zu akquirieren. Auf der Metallbande wirbt der ortsansässige Metzger oder Klempner, mit den Einnahmen werden neue Bälle oder Trainingsanzüge gekauft. Bei sportlichen Großereignissen sind die Fernsehzuschauer inzwischen wesentlich bedeutender als der Zuschauer vor Ort. Die Digitalisierung ermöglicht zielgenaues Zuschneiden der Werbung. Kennt jeder aus seinem Alltag: Wer im Internet surft, dessen Daten werden gesammelt und er erhält personalisierte Werbung. Ähnlich funktioniert die virtuelle Werbung während der EM.

Wie ist der technische Ablauf?

Der europäische Fußballverband Uefa überblendet die Reklame auf Stadionbanden mit Werbung, die sich speziell an das TV-Publikum im jeweiligen Land richtet. Dank Künstlicher Intelligenz (KI) ist das technische Prozedere einfach. Eine Software genügt, weder zusätzliche Kameras noch Personal sind nötig. Anfang der 2000er-Jahre, als erstmals virtuelle Werbung eingesetzt wurde, war der Ablauf bedeutend aufwendiger. Händisch mussten die Einblendungen erzeugt werden.

Sieht jeder TV-Zuschauer auf ihn zugeschnittene Werbung?

Nein. Während der EM bedient die Uefa die Märkte in China, den USA und Deutschland. Der Hintergrund ist klar: Indem sie Bedürfnisse einzelner Länder befriedigt, kann sie zusätzliche Einnahmen erwirtschaften. Das TV-Publikum sieht ausschließlich Logos von Firmen, die es zuordnen kann. Im Rundfunkstaatsvertrag ist für Sender der Hinweis „Die Sendung enthält virtuelle Werbung“ vorgeschrieben, sie müssen die Zuschauer also informieren. Außerdem steht dort, dass „eine am Ort der Übertragung ohnehin bestehende Werbung ersetzt“ werden darf. So soll verhindert werden, dass virtuell zusätzliche Werbeflächen geschaffen werden. Die EM-Spiele in Deutschland haben ARD, ZDF, RTL und MagentaTV übertragen, laut Uefa haben sie dafür eine zugeschnittene „Virtual Board Replacement“-Version erhalten.

Wird virtuelle Werbung nur beim Fußball eingesetzt?

Virtuelle Werbung setzt nicht nur die Uefa bei Spielen der Fußball-EM 2024 ein, diese ist längst bei vielen Live-Übertragungen im Sport üblich. Beispielsweise im Eishockey oder in der Formel 1. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) nutzt die Technologie in der Bundesliga seit sechs Jahren. Deutsche Fußballfans bekommen davon nichts mit, da nur die Werbung für ausländische Sender getauscht wird. Einer der ersten Sender, der auf virtuelle Werbung setzte, war Premiere (heute Sky). 2005 setzte er bei Partien des damaligen Ligapokals der Deutschen Fußball Liga (DFL) auf diese Technik.

Hat die Technik Tücken?

Funktioniert alles reibungslos, macht der TV-Zuschauer keine Unterschiede aus. Mitunter kommt es aber zu kuriosen Fehlern. Teils legt sich die Einblendung während der Fernsehübertragung nicht direkt auf die Bande und nimmt eine falsche Position auf dem Spielfeld ein. Im zweiten Gruppenspiel zwischen Deutschland und Ungarn war dies etwa der Fall. Mitunter werden Spieler auf dem Feld „verschluckt“, weil Werbung sie überdeckt. Im Oktober hatte der übertragende Sender RTL Probleme beim Testspiel zwischen Deutschland und den USA. Zu Beginn der Partie hatte das Fernsehbild wiederholt Aussetzer, der Ton war nicht optimal. Nach 25 Minuten schaltete RTL die Technik ab und die Übertragung aus East Hartford ließ sich einwandfrei verfolgen. Als die Bandenwerbung im Stadion nicht mehr überblendet wurde, ergab sich eine lustige Kombination: TV-Zuschauer sahen nicht mehr die (virtuelle) Werbung des aktuellen Ausrüsters A didas , wie vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) geplant, sondern des Nachfolgers Nike .