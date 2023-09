Gamerlegion verpasst Playoffs in CS:GO-Liga ESL Pro League

In der ersten Gruppe der "Counter-Strike: Global Offensive"-Liga ESL Pro League ist Gamerlegion an der letzten Hürde gescheitert.

Gegen Furia hielt die Berliner Organisation nur auf der ersten Karte mit.

"Diese Jungs haben gespielt wie wir früher. Sie pushen sehr gerne", sagte Furia-Coach Nicholas "guerri" Nogueira im Interview nach dem Spiel über Gamerlegion. "Wir brauchen zu lange für Entscheidungen. Aber wir verbessern uns."

Trotz des Abgangs von zwei wichtigen Spielern hatte Gamerlegion bei der IEM Cologne den Einzug in die Arena nur knapp verpasst. Gegen Greyhound schloss das Team nun in der EPL zunächst daran an, steckte dann aber gegen Movistar Riders und Astralis zwei Niederlagen ein.

In einer engen Serie warf Gamerlegion Ninjas in Pyjamas noch aus dem Turnier. Die letzte Chance gegen Furia nutzte das Team aber nicht, und verlor mit 0:2 (15:19; 4:16).

Der Gruppensieg ging problemlos an Team Vitality. Über drei Serien gab der Mitfavorit keine einzige Karte ab, und schlug auch Überraschungsteam Movistar Riders im Upper-Bracket-Finale klar mit 2:0 (16:10; 16:7).

(dpa)