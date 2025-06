MTV Stuttgart holt zwei Talente zu den Profis

In der neuen Saison setzt Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart auch auf zwei Talente. Leilani Slacanin (Außenangriff) und Marie Steinhilber (Mittelblock) werden aus dem Bundesstützpunkt Stuttgart (BSP) näher an das Profigeschäft herangeführt und Teil des Bundesligakaders, wie der Club mitteilte. «Leilani und Marie bringen beide großes Talent mit und wir trauen ihnen zu, in den kommenden Jahren wichtige Entwicklungsschritte zu machen», sagte Cheftrainer Konstantin Bitter.

Beide Spielerinnen sammelten in der vergangenen Saison bereits Erfahrungen bei den Profis. Slacanin und Marie Steinhilber werden nebenbei weiterhin für den Sparda BSP Stuttgart in der 2. Bundesliga Süd ans Netz gehen.

Nach neun Finalteilnahmen in Serie waren die Stuttgarterinnen in der vergangenen Saison überraschend bereits im Halbfinale am Dresdner SC gescheitert. In diesem Sommer steht ein großer personeller Umbruch im Kader an.