DJK Hochzoll kann acht Satzbälle nicht nützen

Die Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Hochzoll verlieren bei Erfurt eletronic mit 0:3 (21:25, 17:25, 24:26). Den dritten Satz nimmt Trainer Fabian Gumpp auf seine Kappe.

Es hatte zwar leicht geregnet, doch als Trainer Florian Gumpp mit seinen Drittliga-Volleyballerinnen von der DJK -Augsburg-Hochzoll am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr nach rund vier Stunden Autofahrt Augsburg erreichten, war wenigstens die Rückfahrt vom Auswärtsspiel bei Erfurt electronics einigermaßen störungsfrei gewesen. Anders als das Auswärtsspiel, das die DJK mit 0:3 (21:25, 17;25, 24:26) verloren hatte.

DJK Hochzoll führt mit 24:15 im dritten Satz und macht den entscheidenden Punkt nicht

„Im ersten Satz hatten wir den Start verschlafen, der zweite Satz ging verdient an Erfurt und den dritten Satz nehme ich auf meine Kappe“, bilanzierte ein frustrierter Trainer Gumpp. Denn im dritten Satz hatte die DJK mit sage und schreibe 24:15 geführt. Doch acht Satzbälle reichten nicht, um den Satz zu gewinnen. „Es hat einen äußerst bitteren Nachgeschmack, den Satz noch zu verlieren. Das machst du vielleicht einmal in zehn Jahren“, erzählt Gumpp. „Ich hätte früher taktisch reagieren müssen, jemand auswechseln oder einfach früher eingreifen müssen. Wir hatten unsere Chancen, haben sie aber nicht gemacht. Es fühlt sich einfach scheiße an.“ Anstatt mit neuem Mut und Selbstvertrauen in den vierten Satz zu gehen, musste die DJK frustriert nach nur 68 Minuten Spieldauer die 400 Kilometer lange Heimreise antreten.

Es war die dritte Niederlage in Folge im Osten der Republik. Schon gegen Tabellenführer Markkleeberg und dem Zweiten Leipzig hatte die DJK verloren. Erfurt ist nun Dritter, die DJK hinter Sonthofen Tabellenfünfter. „Die drei Mannschaften waren in diesen Spielen einfach fokussierter als wir. Das können wir auch, liefern es aber nicht konsequent ab“, analysiert Gumpp die verpatzte Auswärtstrilogie. In der vergangenen Saison, als die DJK den Titel holte, behielten die Augsburgerinnen in diesen Phasen die Nerven, in dieser Saison gelang das zuletzt nicht.

Zwei Heimspiele innerhalb von 17 Stunden

„Die Erwartungshaltung ist nach der Meisterschaft in der vergangenen Saison sehr hoch. Der konnten wir bisher nicht immer gerecht werden. Das müssen wir realisieren, akzeptieren und ändern. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die letzten zwei Spiele gewinnen“, gibt sich Gumpp vor dem abschließenden Doppelspiel-Heimwochenende kämpferisch. Am kommenden Samstag (19 Uhr) erwartet die DJK den FC Kleinaitingen zum Derby, am Sonntag (12 Uhr) kommt dann Leipzig in die Zwölf-Apostel-Halle in Hochzoll.

DJK Hochzoll Drigalski, Miller, V. Kulig, Slomka, Mayr, Aringer, Auer, Maletius, Wagner, N. Kulig, Deutscher, Karpf.