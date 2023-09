Erste Niederlage für deutsche Volleyballer bei EM

Gegen Serbien sind die deutschen Volleyballer lange ebenbürtig. Doch mit zu vielen Fehlern macht es sich das Team schwer. Im Achtelfinale wartet nun ein harter Gegner.

Die deutschen Volleyballer haben bei der Europameisterschaft in Italien die erste Niederlage kassiert. In Ancona verlor das Team um Diagonalspieler Georg Grozer am Dienstagabend 1:3 (22:25, 25:20, 22:25, 19:25) gegen Serbien.

Damit geht die Mannschaft als Dritter der Gruppe A ins Achtelfinale und trifft auf einen schweren Gegner aus Gruppe C - die Niederlande oder Polen. Im letzten Gruppenspiel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/Sportdeutschland.tv) geht es gegen Gastgeber und Weltmeister Italien für die Deutschen noch um Punkte für die Weltrangliste.

Aufschlagprobleme und Fehler

In der Partie gegen Serbien begannen beide Teams stark in der Offensive. Grozer versuchte immer wieder mit harten Schlägen, den Ton anzugeben. Entscheidend war am Schluss der Aufschlag: Deutschland machte zu viele Fehler, die Serben erzeugten viel Druck. Den entscheidenden Punkt für die Serben gab Schiedsrichter Zsolt Mezöffy. Grozer hatte sich mit Aleksandar Atanasijevic gestritten. Der Schiedsrichter gab beiden eine Rote Karte, was jeweils einen Punkt für das gegnerische Team bedeutete.

Im zweiten Durchgang lagen die Serben zunächst deutlich vorn, doch dann fanden die Deutschen in Block und Aufschlag zu ihrem Spiel. Auch im dritten Satz verschlief die deutsche Mannschaft den Start, kämpfte sich aber zurück. Doch eine starke Aufschlagserie von Atanasijevic brachte den Serben den Satzgewinn. Den Schwung nahm das Team mit in den vierten Durchgang. Bei den Deutschen kamen die Aufschlagprobleme und zu viele leichte Fehler zurück.

(dpa)