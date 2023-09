Volleyball

vor 27 Min.

Für die DJK Hochzoll lohnt sich die Fahrt ins Allgäu

Ekaterina Steber (links) und Franziska Wagner (Nr. 14) bildeten in dieser Szene einen unüberwindbaren Block für die Angreiferin aus Sonthofen (Katharina Schöll).

Plus Die Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Hochzoll gewinnen in Sonthofen mit 3:2. Jetzt warten sie auf das Derby gegen den FC Kleinaitingen.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Ekaterina Steber wirkte am Sonntagvormittag zufrieden. Mit 3:2 (16:25, 25:21, 14:25, 25:21, 15:5) hatte die Kapitänin der DJK Hochzoll mit ihren Mannschaftskolleginnen bei den AllgäuStrom Volleys Sonthofen gewonnen und somit einen gelungenen Saisonstart in der 3. Volleyball-Liga Ost hingelegt.

„Es war richtig gut. Wie es halt so ist, haben wir am Anfang ein bisschen gebraucht. Wir haben den ersten Satz verschlafen. Das ist so ein klassisches Ding von uns. Aber dann haben wir uns gefangen“, beschrieb die Mittelblockerin die Partie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen