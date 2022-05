Stuttgart erzwingt gegen Potsdam fünftes Finalspiel

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben die Titel vorerst verpasst.

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben die Titel vorerst verpasst. Die Mannschaft von Trainer Guillermo Naranjo Hernandez schaffte im vierten Playoff-Finalspiel gegen den MTV Stuttgart durch eine 2:3 (23:25, 25:19, 25:27, 25:22, 15:17)-Niederlage nicht den dritten Sieg.

In der mit 2050 Zuschauern ausverkauften MBS-Arena von Potsdam konnten sie im Tiebereak zwei Matchbälle nicht nutzen, die ihnen den Titelgewinn gesichert hätten.

Der Gegner glich damit in der Serie Best of five zum 2:2 aus. Bereits am Sonntag treffen sich beide Mannschaft in Stuttgart nun zum entscheidenden fünften Match.

(dpa)