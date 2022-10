Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 2022: Spielplan und Übertragung

Die Volleyball-WM der Frauen findet 2022 in den Niederlanden und in Polen statt. Alles zum Spielplan und der TV-Übertragung erfahren Sie hier.

Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 2022: Vom 23. September bis zum 15. Oktober 2022 läuft die WM mit 24 teilnehmenden Teams in den Niederlanden und Polen. Titelverteidiger ist Serbien. Sie möchten mehr über die Volleyball-WM erfahren und wissen, zu welchen Terminen gespielt wird und wo sie im TV und Stream zu sehen ist? Lesen Sie diesen Artikel!

Spielplan, Termine und Modus der Frauen-Volleyball-WM 2022

Am 23. September 2022 startete die Volleyball-WM der Frauen. Schluss ist am 15. Oktober 2022. Gespielt werden drei Runden: die erste, die zweite und die K.o.-Runde. An welchen Terminen die verschiedenen Runden angesetzt sind und wo sie ausgerichtet werden, zeigt der folgende Spielplan.

In der Vorrunde spielten zunächst je sechs Mannschaften in insgesamt vier Gruppen nach der international üblichen Punktewertung:

Datum Runde Austragungsort 23.9. - 2.10.22 Erste Runde: Gruppe A Arnhem , NL 23.9. - 1.10.22 Erste Runde: Gruppe B Arnhem , NL und Danzig , PL 24.9. - 1.10.22 Erste Runde: Gruppe C Arnhem , NL und Łódź , PL 24.9. - 2.10.22 Erste Runde: Gruppe D Arnhem , NL

In der zweiten Runde spielen die jeweils vier besten Mannschaften aus den Gruppen A bis D gegeneinander. Sie werden in zwei Gruppen mit je acht Teams aufgeteilt: Die besten aus Gruppe A und D treten in Gruppe E an, die besten aus Gruppe B und C spielen in Gruppe F. Die Punkte aus der ersten Runde nehmen die Mannschaften mit:

Datum Runde Austragungsort 4. - 9.10.22 Zweite Runde: Gruppe E Rotterdam , NL 4. - 8.10.22 Zweite Runde: Gruppe F Łódź, PL

Gruppe E

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Austragungsort 04.10.22 14.15 Uhr Japan - Belgien 3:1 Rotterdam , NL 04.10.22 17.15 Uhr Italien - Brasilien -:- Rotterdam , NL 04.10.22 20.15 Uhr Niederlande - Argentinien -:- Rotterdam , NL 05.10.22 14.15 Uhr Italien - Japan -:- Rotterdam , NL 05.10.22 17.15 Uhr China - Puerto Rico -:- Rotterdam , NL 05.10.22 20.15 Uhr Belgien - Argentinien -:- Rotterdam , NL 06.10.22 16.00 Uhr Brasilien - Puerto Rico -:- Rotterdam , NL 06.10.22 20.00 Uhr China - Niederlande -:- Rotterdam , NL 07.10.22 14.15 Uhr Japan - Puerto Rico -:- Rotterdam , NL 07.10.22 17.15 Uhr Italien - Argentinien -:- Rotterdam , NL 07.10.22 20.15 Uhr Brasilien - Niederlande -:- Rotterdam , NL 08.10.22 13.30 Uhr Italien - China -:- Rotterdam , NL 08.10.22 17.00 Uhr Brasilien - Belgien -:- Rotterdam , NL 09.10.22 12.30 Uhr China - Belgien -:- Rotterdam , NL 09.10.22 15.30 Uhr Japan - Niederlande -:- Rotterdam , NL 09.10.22 18.30 Uhr Puerto Rico - Argentinien -:- Rotterdam , NL

Gruppe F

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Austragungsort 04.10.22 15.00 Uhr Thailand - Kanada 1:3 Łódź , PL 04.10.22 17.30 Uhr USA - Dom. Republik -:- Łódź , PL 04.10.22 19.00 Uhr Türkei - Deutschland -:- Łódź , PL 05.10.22 15.00 Uhr Thailand - Deutschland -:- Łódź , PL 05.10.22 17.30 Uhr Türkei - Kanada -:- Łódź , PL 05.10.22 19.00 Uhr Serbien - Polen -:- Łódź , PL 05.10.22 20.30 Uhr USA - Polen -:- Łódź , PL 07.10.22 15.00 Uhr Serbien - Thailand -:- Łódź , PL 07.10.22 17.30 Uhr USA - Türkei -:- Łódź , PL 07.10.22 19.00 Uhr Dom. Republik - Deutschland -:- Łódź , PL 07.10.22 20.30 Uhr Polen - Kanada -:- Łódź , PL 08.10.22 15.00 Uhr USA - Thailand -:- Łódź , PL 08.10.22 17.30 Uhr Serbien - Türkei -:- Łódź , PL 08.10.22 19.00 Uhr Dom. Republik - Kanada -:- Łódź , PL 09.10.22 20.30 Uhr Polen - Deutschland -:- Łódź , PL

Die vier besten Teams der zweiten Runde erreichen anschließend die K.o.-Runde. Im K.o.-System werden die Viertelfinalspiele, die Halbfinalspiele, das Endspiel und das Spiel um Platz 3 absolviert:

Datum Runde Austragungsort 11.10.22 Viertelfinale Apeldoorn , NL und Gliwice , PL 12. - 13.10.22 Halbfinale Apeldoorn, NL und Gliwice, PL 15.10.22 Finale Arnhem , NL 15.10.22 Spiel um Platz 3 Arnhem, NL

Volleyball-WM 2022: Wann spielen die deutschen Frauen?

In der Vorrunde der Volleyball-WM 2022 der Frauen ist Deutschland in Gruppe C angetreten. In der zweiten Runde spielen sie in Gruppe F. Die untenstehende Übersicht zeigt Ihnen die genauen Termine der deutschen Mannschaft mit Datum und Uhrzeit:

Datum Uhrzeit Begegnung Austragungsort 25.9.22 19 Uhr Deutschland - Bulgarien Arnhem , NL 26.9.22 15.30 Uhr Deutschland - Kasachstan Arnhem, NL 29.9.22 16 Uhr Serbien - Deutschland Łódź, PL 30.9.22 19 Uhr USA - Deutschland Łódź, PL 01.10.22 16 Uhr Deutschland - Kanada Łódź, PL 04.10.22 19 Uhr Türkei - Deutschland Łódź, PL 05.10.22 15 Uhr Thailand - Deutschland Łódź, PL 07.10.22 19 Uhr Dom. Republik - Deutschland Łódź, PL 08.10.22 20.30 Uhr Polen - Deutschland Łódź, PL

Die Frauen-Volleyball-WM 22 im TV und Stream sehen

Übertragen TV-Sender die Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 2022 live und kostenlos im Free-TV? Das ist voraussichtlich nicht der Fall. Der Veranstalter der WM bietet auf seiner Website ein kostenpflichtiges Streaming-Abo über Volleyball TV für alle Spiele der VNL sowie für Weltmeisterschaften und Beachvolleyball-Turniere an.

Bei sportdeutschland.tv sehen Sie alle Spiele der Volleyball-WM 22 live im Stream. Hier gilt: Alle Matches ohne deutsche Beteiligung sind kostenfrei. Wer Deutschland spielen sehen will, benötigt entweder ein Premium-Abo, einen Kombi-WM-Pass oder einen WM-Pass Frauen.

Volleyball-WM der Frauen 22: Alle Teams

24 Mannschaften spielen bei der Volleyball-WM der Frauen im September und Oktober 2022 mit. In der ersten Runde werden sie in folgende vier Gruppen aufgeteilt.

Gruppe A:

Niederlande

Italien

Belgien

Puerto Rico

Kamerun

Kenia

Gruppe B:

Polen

Türkei

Dominikanische Republik

Südkorea

Thailand

Kroatien

Gruppe C:

USA

Serbien

Deutschland

Bulgarien

Kanada

Kasachstan

Gruppe D: