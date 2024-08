FCA-Profi Yusuf Kabadayi: „Es liegt nur an mir“

An Selbstbewusstsein mangelt es Yusuf Kabadayi nicht. Als der FC Augsburg in der Schlussphase gegen TS Galaxy nahe der Strafraumgrenze einen Freistoß erhielt, schnappte sich der 20-Jährige den Ball. Letztlich fehlte dem Schlenzer über die Mauer der Südafrikaner Wucht und Präzision, für den gegnerischen Torhüter stellte der Torschuss keinerlei Herausforderung dar. Kabadayi hätte ausgleichen können, so aber unterlag der Fußball-Bundesligist im abschließenden Testspiel der Südafrika-Reise mit 1:2.

