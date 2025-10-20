Ein absolut reines Gewissen: Als Christoph Daums Haarprobe für ein Erdbeben sorgte

Es gibt Sätze, die eine Karriere prägen. Bis heute weiß jeder, dass John F. Kennedy sich als Berliner fühlte, dass für Norbert Blüm die Rente sicher war und bei Franz Beckenbauer meistens noch nicht Weihnachten war. Und Christoph Daum? Der hatte „ein absolut reines Gewissen“, wie heute noch jeder über den Fußballtrainer zu berichten weiß. Daum tätigte diesen Satz Anfang Oktober im Rahmen einer legendären Pressekonferenz. Das reine Gewissen war natürlich nicht rein und bezog sich auf eine Haarprobe, die Daum bei dieser Gelegenheit abgegeben hatte, um zu beweisen, dass die gegen ihn ins Feld geführten Kokain-Vorwürfe erstunken und erlogen sind. Urheber der Vorwürfe war Bayern-Manager Uli Hoeneß, der von einem „verschnupften Daum“ sprach, der deswegen nicht Bundestrainer werden könne. Hoeneß schien nach der freiwilligen Haarprobe Daums erledigt zu sein. Dann kam der 21. Oktober 2000 – und einer der größten Skandale der Fußball-Historie nahm seinen Lauf.

Denn an diesem Tag wurde offiziell, was die Haarprobe erbracht hat: Das Ergebnis ist positiv, Daum des Kokain-Konsums überführt. Bayer Leverkusen verkündet an diesem Samstag die Trennung von seinem langjährigen Trainer. Zugleich ist klar: Daum wird nicht, wie zuvor vereinbart wurde, im Sommer Trainer der Nationalmannschaft. Hoeneß, der zuvor Morddrohungen erhalten hatte, ist hingegen rehabilitiert. Ein Bundestrainer, der über seinen Kokain-Konsum stürzt – es ist ein Erdbeben innerhalb der Fußball-Branche, aber auch innerhalb der deutschen Gesellschaft. Daum stürzte „so tief wie kaum ein deutscher Prominenter“, wie die Zeit befand.

Als das Ergebnis der Haarprobe vorlag, floh Christoph Daum in die USA

Der Fußballtrainer selbst, der am Tag zuvor von der positiven Doping-Probe erfahren hatte, ist bei der Verkündung der Neuigkeiten schon nicht mehr in Deutschland. Die USA, in denen sich kaum jemand für den Sport namens Soccer interessiert, eignen sich gut zum Untertauchen. Sie werden in den nächsten zweieinhalb Monaten seine Heimat auf Zeit werden, während in Deutschland die Staatsanwaltschaft Koblenz Ermittlungen wegen Drogenbesitzes gegen Daum aufnimmt.

Anfang Januar kehrt Daum nach Deutschland zurück – und nimmt in einer Pressekonferenz Stellung zu den Vorwürfen, die ohnehin längst bestätigt sind: „Ich gebe zu, dass ich mit Drogen in Kontakt gekommen bin und Kokain konsumiert habe.“ Und weiter: „Die Haaranalyse, die ich habe machen lassen – das muss man im Nachhinein sagen – das war ein Fehler.“ Es war ein Satz, der so absurd klingt – Daum muss selbst lachen, während er ihn ausspricht. Im Saal, der vollgestopft ist mit Journalisten, lachen viele mit. Entertainer Stefan Raab war da und meldete sich zu Wort, die komplette Veranstaltung driftete in den Klamauk ab. Ob Uli Hoeneß die Sache witzig fand – daran sind erhebliche Zweifel erlaubt. Daum bittet seinen langjährigen Widersacher und dessen Familie öffentlich um Verzeihung.

Daum hatte zuvor anonym eine Haarprobe abgegeben

In seiner 2020 zusammen mit dem Journalisten Nils Bastek verfassten Autobiographie „Immer am Limit“ bezeichnete Daum das Koksen als den größten Fehler seines Lebens. Zugleich war er sich eigentlich sicher, damit davonkommen zu können. Vor der in Deutschland abgegeben Haarprobe habe er zur Sicherheit anonym eine Haarprobe im Ausland abgegeben. Diese sei negativ ausgefallen, weswegen ihm vor der neuerlichen nicht bange war. Zudem habe er ein halbes Jahr zuvor mit den Partys in der Hotelsuite und dem Koksen aufgehört. Das Ergebnis der zweiten Haarprobe schlug aber ein wie eine Bombe: Diese habe ein „wahnwitziges Ergebnis“ zu Tage geliefert, das keinerlei Zweifel offenließ.

Dass er überhaupt mit Drogen in Kontakt gekommen sei, sei ein Ergebnis seiner schwierigen persönlichen Lage gewesen, schrieb Daum. Als seine erste Ehe zerbrach, er im Hotel wohnte und nach Ablenkung suchte, fing die Sache mit dem Koks an. Über den Hausmeister des Hotels habe er einen Tipp von Feiern in einer Suite bekommen. Dort ließen es sich „Männer in schicken Anzügen und Frauen in schicken Kleidern“ gut gehen, mit Champagner im Eiskübel und etwas, „das den Kopf freimacht“. Immer wieder habe er während der Partys im Hotel den Weg zum Döschen mit dem weißen Pulver gesucht, das im Badezimmer postiert war.

Daums Karriere sollte sich von diesem Karriereknick nie wieder erholen. Statt zur Weltmeisterschaft 2002 ging es in die Türkei, später zurück zum 1. FC Köln, zu Austria Wien, Eintracht Frankfurt, nach Belgien. Seine letzte Station war bis 2017 die des rumänischen Nationaltrainers. Den größten Kampf seines Lebens verlor der stets streitbare Daum im vergangenen August. Er starb an den Spätfolgen seines Krebsleidens.