Basketball-Superstar Curry unterstützt Harris vor US-Wahl

Basketball-Superstar Stephen Curry denkt kurz vor dem Start der Olympischen Spiele auch an die anstehende US-Wahl. «Wir repräsentieren hier unser Land, und die nächsten paar Monate werden für die Richtung, in die wir gehen, sehr monumental sein», sagte der 36-Jährige und ergänzte mit Blick auf die mögliche Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris: «Vizepräsidentin Harris ist darauf vorbereitet, ihre Energie in diesen Wahlkampf einzubringen und hoffentlich - wenn sie dabei ist - die Wahl zu gewinnen.»

Die Demokratin Kamala Harris ist glühender Fans von Currys NBA-Club Golden State Warriors. Nach seinem Rückzug aus dem aktuellen Wahlkampf hat US-Präsident Joe Biden seine Stellvertreterin Harris als Ersatzkandidatin für die anstehende Wahl angepriesen. Dieser Schritt muss jedoch noch vollzogen werden. «Sie ist eine große Unterstützerin von uns, deshalb möchte ich ihr diese Energie zurückgeben», sagte Curry in Paris: «Für sie geht es darum, positive Energie und Optimismus zu haben, denn sie weiß, wie gespalten unser Land derzeit ist. Sie ist gespannt auf die Reise, die vor ihr liegt.»

Die Wahl am 5. November ist für den zweimaligen Weltmeister «eine große Sache, um es gelinde auszudrücken», sagte er: «Es ist mit Sicherheit eine sehr interessante Zeit für unser Land.» Curry wünscht sich durch Erfolge seiner Mannschaft in Frankreich, «unseren Teil dazu beizutragen, unser Land weiter zu vereinen, da der Sport viele Menschen zusammenbringt.»