Vor der Europameisterschaft: Basketballer im ersten Test gegen Slowenien ohne Schröder

Vor der Europameisterschaft

Basketballer im ersten Test gegen Slowenien ohne Schröder

Für die deutschen Basketballer steht am Freitag ein echter Härtetest an - allerdings ohne ihren Kapitän Dennis Schröder. Der NBA-Star ist vorerst vom Team abgereist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Dennis Schröder fehlt den deutschen Basketballern am Freitag gegen Slowenien.
    Dennis Schröder fehlt den deutschen Basketballern am Freitag gegen Slowenien. Foto: Marcus Brandt/dpa

    Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft muss im ersten ihrer zwei EM-Tests gegen Slowenien auf Kapitän Dennis Schröder verzichten. Der NBA-Star sei aus persönlichen Gründen abgereist, teilte der Verband mit. Er werde am Samstag aber beim Team zurückerwartet. Auch Daniel Theis und Maodo Lo, die sich im Aufbautraining befinden, seien bei der Partie in Ljubljana an diesem Freitag (20.15 Uhr/Magentasport) nicht dabei.

    Die deutschen Basketballer absolvierten zuletzt ein Trainingslager in Malaga. Nun bestreiten sie zwei Testspiele gegen Slowenien - das zweite am Sonntag (17.30 Uhr) in Mannheim. Für die Mannschaft von Bundestrainer Alex Mumbru sind es wichtige Härtetests mit Blick auf die Europameisterschaft vom 27. August bis 14. September in Finnland und Lettland. Dort wollen die Weltmeister von 2023 um die Medaillen mitspielen.

