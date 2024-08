Riesige Nachfrage nach FCA-Römertrikot: Auch Vorbestellungen gehen durch die Decke

Der FC Augsburg steuert auf einen neuen Rekord bei den Trikotverkäufen zu. Innerhalb von nur fünf Wochen wurden bereits über 18.500 Trikots verkauft, wobei das Römertrikot mit rund 13.000 verkauften Exemplaren besonders begehrt ist. Der bisherige Rekord von 20.000 verkauften Trikots aus der letzten Saison könnte damit bald übertroffen werden.

„Gemeinsam mit unserem Ausrüster Mizuno haben wir drei einzigartige Trikots für die neue Saison entworfen, die bei unseren Fans großen Anklang finden. Das freut uns sehr, weil wir auch dadurch eine große Vorfreude auf die bevorstehende Saison verspüren. Wir steuern auf einen neuen Rekord in Sachen Trikotverkäufe zu – und das in nur wenigen Wochen. Jetzt wollen wir mit unseren neuen Trikots auch sportlich erfolgreich in die neue Saison starten“, blickt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll auf den Saisonauftakt gegen den SV Werder Bremen am Samstag, um 15.30 Uhr.

Heim- und Auswärtstrikot in den Shops weiterhin erhältlich

Weil das Römertrikot binnen kürzester Zeit in sämtlichen Erwachsenengrößen ausverkauft war, hatten alle FCA-Fans bis vor wenigen Tagen die Möglichkeit, sich das beliebte Ausweichtrikot im FCA-Onlineshop vorzubestellen. Die Auslieferung erfolgt laut Verein spätestens Anfang November. „Durch die Vorbestellphase wollten wir jedem Fan, der zunächst leer ausging, die Chance geben, ein Römertrikot zu erwerben – und auch diesmal war der Ansturm riesig“, so Ströll weiter. Wenn die vorbestellten Trikots an die Fans ausgeliefert worden sind, soll es auch noch ein weiteres Kontingent an Römertrikots in den Fanshops geben. Darüber wird der FCA aber gesondert informieren. Weiterhin in allen Größen erhältlich sind das Heim- und Auswärtstrikot sowie die neuen Torwarttrikots. Zum Heimspiel gegen Werder Bremen öffnet der FCA-Fanshop an der WWK ARENA um 12 Uhr.