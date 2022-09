Vuelta a España: Termine, Etappen, Teams und Übertragung der Spanienrundfahrt 2022

Hier finden Sie die Infos zur Vuelta a España 2022 - rund um die Termine im Zeitplan, die Etappen, die Strecke und die Übertragung im TV oder Live-Stream.

Die Vuelta Cicilista a España 2022 (kurz: La Vuelta) ist eine der wichtigsten Grand Tours im Radsport und wird vom 19. August bis zum 11. September 2022 zum 77. Mal ausgetragen. Wissenswertes zu den Etappen, den Terminen, der Route, zu den Teams, zum aktuellen Zeitplan und zu der Übertragung der Vuelta im Free-TV oder Live-Stream, erfahren Sie hier.

Das dreiwöchige Radrennen startete im niederländischen Utrecht und zog nach drei Tagen in den Niederlanden in den Norden Spaniens weiter. Nach der 21. Etappe und 3.280 Kilometern endet die Vuelta 2022 am 11. September in Madrid. Sie führt über sechs Flachetappen, hügelige Etappen, Team- und Einzelzeitfahren sowie sieben Hochgebirgsetappen die Radprofis nach Madrid.

Etappen der Vuelta 2022: Flachetappen, Bergankünfte und Einzelzeitfahren

Die Vuelta 2022 wartet mit wenigen Flachetappen und vielen Bergetappen sowie -ankünften, insgesamt acht, auf. Auf der 15. Etappe sind insgesamt 4.000 Höhenmeter zu bewältigen, auch auf der 6. Etappe zum Pico Jano und auf der 8. Etappe zum Colláu Fancuaya in den Küstengebirgen geht es steil zur Sache. Nur auf fünf Etappen können Sprinter auf ihre Kosten kommen, ein einziges Einzelzeitfahren findet in der 10. Etappe von Elche nach Alicante statt.

Zeitplan: alle Etappen der Vuelta 2022 in der Übersicht

19.08.2022: Etappe 1: Utrecht - Utrecht: 23,3 km – Teamzeitfahren

Utrecht - Utrecht: 23,3 km – 20.08.2022: Etappe 2: 's-Hertogenbosch - Utrecht: 175,1 km – Flachetappe

21.08.2022: Etappe 3: Breda - Breda : 193,2 km – Flachetappe

- : 193,2 km – 23.08.2022: Etappe 4: Vitoria-Gasteiz - Laguardia: 153,5 km – mittelschwere Etappe

Vitoria-Gasteiz - Laguardia: 153,5 km – 24.08.2022: Etappe 5: Irun - Bilbao : 187,0 km – mittelschwere Etappe

- : 187,0 km 25.08.2022: Etappe 6: Bilbao - Pico Jano: 180,0 km – Bergankunft

- Jano: 180,0 km – 26.08.2022: Etappe 7: Camargo - Cistierna: 190,1 km – Hochgebirgsetappe

- Cistierna: 190,1 km – 27.08.2022: Etappe 8: La Pola Llaviana - Colláu Fancuaya: 154,5 km – Bergankunft

La Pola Llaviana - Colláu Fancuaya: 154,5 km – 28.08.2022: Etappe 9: Villaviciosa - Les Praeres: 175,5 km – Bergankunft

- Les Praeres: 175,5 km – 30.08.2022: Etappe 10: Elche - Alicante : 31,3 km – Einzelzeitfahren

Elche - : 31,3 km – 31.08.2022: Etappe 11: El Pozo Alimentación – Cabo de Gata : 193,0 km – Flachetappe

El Pozo Alimentación – Cabo de : 193,0 km – 1.9.2022: Etappe 12: Salobreña - Peñas Blancas: 195,5 km – Bergankunft

- Peñas Blancas: 195,5 km – 2.9.2022: Etappe 13: Ronda - Montilla : 171,0 km – Flachetappe

Ronda - : 171,0 km – 3.9.2022: Etappe 14: Montoro - Sierra de la Pandera: 160,3 km – Bergankunft

- Sierra de la Pandera: 160,3 km – 4.9.2022: Etappe 15: Martos - Sierra Nevada : 148,1 km – Bergankunft

- : 148,1 km – 6.9.2022: Etappe 16: Sanlúcar de Barrameda - Tomares : 188,9 km – Flachetappe

- : 188,9 km – 7.9.2022: Etappe 17: Aracena - Monasterio de Tentudía: 160,0 km – Bergankunft

Aracena - Monasterio de Tentudía: 160,0 km – 8.9.2022: Etappe 18: Trujillo - Alto del Piorna: 191,7 km – Bergankunft

- Alto del Piorna: 191,7 km – 9.9.2022: Etappe 19: Talavera de la Reina - Talavera de la Reina : 132,7 km – mittelschwere Etappe

- : 132,7 km – 10.09.2022: Etappe 20: Moralzarzal - Puerto de Navacerrada: 175,5 km – Hochgebirgsetappe

Moralzarzal - Puerto de Navacerrada: 175,5 km – 11.9.2022: Etappe 21: Las Rozas - Madrid : 100,5 km – Flachetappe

Übertragung der Vuelta 2022 live im TV und Stream: Free-TV oder Pay-TV?

Fans der Spanienrundfahrt können sich freuen. Eurosport hält die Rechte an der Vuelta bis 2025. Die einzelnen Etappen der Vuelta de España 2022 werden also live im Free-TV übertragen. Der Sportkanal Eurosport überträgt die einzelnen Etappen live und kostenlos im Free-TV. Eurosport bietet eingefleischten Radsportfans außerdem einen Liveticker und einen hauseigenen Live-Stream auf eurosport.de und im Eurosport Player. Wer vom mobilen Endgerät oder Smart-TV streamen möchte, kann das auch über Joyn machen. Der Streaming-Anbieter zeigt das lineare Programm von Eurosport 1 live. Auf der Sportseite von Joyn finden sich außerdem im Anschluss an jede Etappe Relives zur Vuelta. Seit 2021 streamt zudem eine Schwesterplattform von Eurosport, das Global Cycling Network (GCN), die komplette Tour-Action in einer App. Vuelta-Fans kommen auch 2022 sowohl im Free-TV als auch im Live-Stream voll auf ihre Kosten.

Die Teams der Spanienrundfahrt Vuelta 2022:

Die teilnehmenden Teams der Vuelta 2022 sind wie folgt:

AG2R Citroen Team

Team Astana-Qazaqstan Team

Team Bahrain Victorious

Bora-Hansgrohe

Cofidis

Quick-Stip Alpha Vinyl Team

EF Education-Easypost

Groupama-FDJ

Ineos Grenadiers

Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux

Israel - Premier Tech

Jumbo - Visma

Lotto Soudal

Movistar Team

Team Bikeexchange-Jayco

Team DSM

UAE Team Emirates

Trek-Segafredo

Alpecin - Deceuninck

Team Arkea - Samsic

Burgos - BH

Equipo Kern Pharma

Euskaltel - Euskadi

Gewinner und Sieger der Vuelta: Gesamtsieger und Bergwertung

Die Sieger der letzten Jahre des prestigeträchtigen Radrennens in Spanien waren wie folgt:

Jahr Gesamtsieger Bergwertung Punktwertung 2021 Primož Roglič Michael Storer Fabio Jakobsen 2020 Primož Roglič Guillaume Martin Primož Roglič 2019 Primož Roglič Geoffrey Bouchard Primož Roglič 2018 Simon Yates Thomas de Gendt Alejandro Valverde 2017 Chris Froome Davide Villella Chris Froome 2016 Nairo Quintana Omar Fraile Fabio Felline 2015 Fabio Aru Omar Fraile Alejandro Valverde 2014 Alberto Contador Luis León Sanchez John Degenkolb 2013 Christopher Horner Nicolas Edet Alejandro Valverde 2012 Alberto Contador Simon Clarke Alejandro Valverde 2011 Chris Froome David Moncoutié Bauke Mollema