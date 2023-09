Groves verpasst dritten Sprint-Erfolg - Molano mit Tagessieg

Einen Tag vor dem Ausflug zum geschichtsträchtigen Col du Tourmalet hat der australische Radprofi Kaden Groves seinen dritten Sieg bei der 78.

Vuelta verpasst.

Auf der zwölften Etappe zwischen Olvega und Saragossa fuhr der 24 Jahre alte Sprinter nach einem Massensprint als Zweiter über die Ziellinie. Der Kolumbianer Juan Sebastián Molano holte den Tagessieg. Der Niederländer Boy van Poppel kam auf Rang drei. Bester deutscher Fahrer wurde Kim Heiduk auf Rang 17.

Wie erwartet gab es in der Gesamtwertung keine Änderungen an der Spitze. Der US-Amerikaner Sepp Kuss verteidigte das Rote Trikot des Gesamtführenden. Zweiter ist der Spanier Marc Soler mit einem Abstand von 26 Sekunden. Auf Rang drei liegt der belgische Superstar Remco Evenepoel. Der Team-Kollege von Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard hat 69 Sekunden Rückstand auf Kuss.

Am Freitag erwartet die Profis ein schwieriger Anstieg auf den legendären Col du Tourmalet in 2115 Metern Höhe. Zum ersten Mal ist die vor allem durch die Tour de France bekannte Bergankunft in den französischen Pyrenäen Teil der spanischen Rundfahrt. Die sechste Etappe der Tour hatte im Juli über den Tourmalet geführt. Der slowenische Superstar Tadej Pogacar holte damals in Cauterets-Cambasque den Tagessieg.

