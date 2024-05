Olympische Finesse – Die Pferdesportler schlafen bei Lidl

Während der Spiele in Paris sind die Reiterinnen und Reiter in der Firmenzentrale untergebracht. Doch keine Sorge, das hört sich schlimmer an, als es sein wird.

Es hört sich deutlich unbequemer an, als es voraussichtlich sein wird: In dieser Woche verkündete das Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR), dass das deutsche Pferdesportteam während der Spiele in Frankreich bei Lidl untergebracht wird. Für all diejenigen, die nun vor ihrem geistigen Auge schon sehen, wie Deutschlands Spitzenreiterinnen und -reiter zwischen Gemüsekisten und Babynahrung ihre Feldbetten aufschlagen, sei Entwarnung gegeben.

Hochdekorierte Edelmetallanwärterinnen wie die amtierende Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl oder die zwölffache Olympia-Medaillengewinnerin Isabell Werth werden keineswegs in den Verkaufsräumen einer Discounter-Filiale nächtigen, sondern in der nagelneu erbauten und erst 2024 eröffneten Frankreich-Zentrale von Lidl im Pariser Vorort Châtenay-Malabry südöstlich von Versailles. Für einigen Komfort spricht, dass dort nicht nur rund 1000 Angestellte Platz finden, sondern in dem modern konstruierten Gebäude wohl auch hochwertig ausgestattete Wohnungen und Appartements zu finden sind.

Deutsches Reitsportteam verzichtet auf Unterbringung im olympischen Dorf

Besonders die geografische Lage des hippen, erst in den vergangenen Jahren neu aus dem Boden gestampften Quartiers „LaVallée“ mit Schwerpunkt auf Wirtschaft und Handel lässt vermuten, dass es das Reitsportteam so schlecht nicht erwischt hat – auch wenn man tief im Süden des Großraums Paris auf die Vorzüge des olympischen Dorfs im weit entfernten Norden der Hauptstadt verzichten muss.

Schloss Versailles und seine Parkanlagen bilden die spektakuläre Kulisse für die Dressurwettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Paris. Foto: Paris2024

Schloss Versailles bildet in Paris die spektakuläre Kulisse für die olympischen Reitsport-Wettbewerbe

Aber als spektakuläre Kulisse für die olympischen Reitsport-Wettbewerbe in Dressur, Springen und Vielseitigkeit wurde nun mal der renommierte Pariser Vorort Versailles mit seinen großzügigen Parkanlagen rund um das berühmte Schloss von Ludwig XIV. ausgewählt. Und weil dort natürlich auch die Pferdestallungen liegen, entschied sich die deutsche Delegation dafür, in direkter Nachbarschaft zu wohnen. "Grundsätzlich würden wir immer das olympische Dorf bevorzugen, denn das einmalige Erlebnis im Kreise der internationalen Sportfamilie ist jedem Olympiateilnehmer zu wünschen“, räumte DOKR-Geschäftsführer Dennis Peiler ein.

Großstadtverkehr in Paris kostet das deutsche Reitsportteam zu viel Zeit

Doch noch mehr wünschen sich die Reiterinnen und Reiter, jederzeit möglichst schnell zu ihren Pferden zu kommen. Und da will man nicht täglich über Stunden im Pariser Großstadtverkehr feststecken. So ist nun Lidl zur olympischen Herberge geworden – vielleicht verbunden mit der leisen Hoffnung, dass sich für die geliebten Vierbeiner doch die ein oder andere Gemüsekiste abstauben lässt.

