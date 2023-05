Bundesliga: Wann wird der BVB deutscher Meister 2023? Wann der FC Bayern?

Noch ein Spieltag steht in der Bundesliga-Saison 22/23 aus. Was muss passieren, damit der BVB deutscher Meister wird? Was, damit der FC Bayern den Titel erhält?

Noch einen Spieltag gilt es laut Spielplan in der Bundesliga-Saison 2022/23 zu bestreiten. Und auch an diesem letzten Spieltag Nr. 34 bleibt es spannend im Kampf um den Meistertitel. Denn der BVB hat den FC Bayern an der Tabellenspitze abgelöst und hat jetzt gute Chancen, den Titel am kommenden Samstag mit nach Hause zu nehmen.

Doch was genau muss passieren, damit der BVB in diesem Jahr deutscher Meister wird? Und unter welchen Umständen würde der Meistertitel an den FC Bayern gehen? Wir haben alle Infos zu beiden Szenarien für Sie.

Wann wird der BVB deutscher Meister 2023?

Sowohl für den FCB als auch für den BVB steht in der Bundesliga-Saison 22/23 noch ein Spiel an. Am Samstag, den 27. Mai 2023 läuft der 34. und damit letzte Spieltag der Saison. Für die Dortmunder geht es in dieser entscheidenden Partie gegen Mainz auf den Platz.

Aktuell führt Dortmund die Bundesliga Tabelle an. Nach 33 Spieltagen hat der BVB 70 Punkte auf seinem Konto - und damit zwei mehr als der zweitplatzierte FC Bayern. Entscheidend zum Vorsprung beigetragen hat, dass die Dortmunder am vergangenen Samstag den FC Augsburg mit 3:0 besiegt haben.

Wenn die Dortmunder jetzt also am kommenden Samstag gegen Mainz gewinnen, ist ihnen die Meisterschaft sicher - unabhängig davon, wie sich der FC Bayern parallel in Köln anstellt. Auch mit einem Unentschieden wäre den Dortmundern die Meisterschaft gewiss, solange die Bayern in Köln verlieren oder unentschieden spielen. Kritisch wird es aus Sicht der Dortmunder erst, wenn sie selbst unentschieden spielen und der FCB gleichzeitig gewinnt. Dann hätten beide Mannschaften 71 Punkte auf ihrem Konto. Als entscheidendes Kriterium zu Ermittlung des Titelträgers würde jetzt die Tordifferenz herangezogen. Die Dortmunder sind aktuell 39 Tore im Plus, die Bayern 53. In diesem Fall würde der Titel also an die Bayern gehen.

Wann wird der FC Bayern deutscher Meister 2023?

Lange hatte der FC Bayern gewohnt rosige Aussichten auf den Meistertitel der Saison 2022/23. Doch aktuell stehen die Bayern nur auf Platz 2 der Tabelle, hinter den Dortmundern. Zwei Punkte fehlen ihnen, um zum BVB aufzuschließen, denn nach 33 Spieltagen steht der Punktestand der Münchner auf 68. Dass sie aktuell nicht den Spitzenplatz der Tabelle besetzen, haben die Münchner der Niederlage gegen den RB Leipzig am vergangenen Samstag zu verdanken - mit 1:3 musste sich der Rekordmeister den Leipzigern geschlagen geben. Am 34. und letzten Spieltag der Saison 22/23 muss der FC Bayern jetzt gegen den FC Köln ran.

Sollten die Dortmunder gegen Mainz gewinnen, ist der FCB chancenlos im Kampf um die Meisterschaft. Um überhaupt noch eine Möglichkeit auf den Titel zu haben, müssen die Bayern in jedem Fall siegen und damit drei Punkte holen - ein Unentschieden würden ihnen nicht weiterhelfen. Sollten die Münchner einen Sieg gegen Köln holen und damit 71 Punkte erringen, gibt es drei mögliche Szenarien: