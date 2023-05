Die Zukunft des Fußballs? Das steckt hinter der Kings League

In Barcelona wurde eine Liga gegründet, die eine Alternative zum traditionellen Fußball darstellen soll. Die Kings League lockt mit großen Namen und ungewöhnlichen Regeln.

Selbst die Veranstalter rund um Gerard Piqué hätten wohl nicht damit gerechnet, dass sich zu den Playoffs der Kings League 92.522 Zuschauerinnen und Zuschauer im legendären Camp Nou versammeln würden. Das Fußballstadion war am 26. März 2023 ausverkauft. Und das, obwohl gar kein Fußball gespielt wurde. Auf jeden Fall kein traditionelles Fußball. Stattdessen spielten sieben Spieler gegen sieben andere auf einem kleinen Feld, mit seltsam kleinen Toren. Was hat es damit auf sich?

Was ist die Kings League?

Die Kings League stellt eine alternative Fußballliga dar. Sie hat sich nicht weniger zum Ziel gesetzt, als eine Revolution des Fußballs herbeizuführen oder sogar die Zukunft des Fußballs darzustellen. Die Idee dahinter stammt unter anderem von dem ehemaligen Fußballstar Piqué, aber auch von anderen Sportlern und Streamern. Sie alle eint eine Meinung: Traditionelles Fußball kann langweilig sein.

"Mir fällt es immer schwerer, mich auf klassische Fußballspiele einzulassen. Es gibt manchmal torlose Unentschieden und so viele Minuten, in denen nichts passiert", erklärte Oriol Querol, Geschäftsführer der Kings League, im Gespräch mit dem ZDF bezüglich der Beweggründe hinter der Kings League: "Daher dachten wir über einen Fußballwettbewerb nach, der mehr Spaß macht und auf eine neue Zielgruppe zugeschnitten ist."

Die neuen Zielgruppen dürften sich vor allem rund um die Generation Z versammeln. Die Spiele der Kings League haben neben Einflüssen aus dem Handball und dem Hockey auch viele Elemente aus dem eSport kopiert. Aus dem virtuellen Sport also, der an der Konsole gespielt wird und immer beliebter wird.

Kings League: Regeln und Besonderheiten im Überblick

Dem geschulten Betrachter von Fußballspielen wird in der Kings League schon beim Anstoß etwas komisch vorkommen. In den Ligaspielen stürmt beim Anpfiff ein Spieler jeder Mannschaft in Richtung Ball, der am Mittelpunkt platziert ist. Die Mannschaft, die den schnelleren Spieler stellt, hat sich den ersten Ballbesitz verdient. Gespielt wird in der Folge sieben gegen sieben. Die Spielzeit beträgt insgesamt 40 Minuten. Sie ist auf zwei Durchgänge à 20 Minuten aufgeteilt. Das Feld ist deutlich kleiner als beim traditionellen Fußball, wie auch die Tore.

Zu einem Unentschieden kann es bei der Kings League nicht kommen. Wenn keines der beiden Teams am Spielende vorne ist, kommt es zu einem Shootout – wie beim Eishockey. Statt einem Elfmeter läuft ein Spieler auf den Torwart zu und muss diesen überwinden.

Von allen Besonderheiten bei der Kings League ist eine Besonderheit nun wirklich besonders. Die Rede ist von den sogenannten "Geheimwaffen". Diese werden den Mannschaften vor dem Spiel per Karten zugelost. Es gibt sechs verschiedene Karten, jeder Trainer zieht eine. Diese Geheimwaffe kann er dann zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Spiels einsetzen. Dann wird der Effekt, welcher auf der Karte steht, aktiviert Und das kann Spiele entscheiden. Die sechs Geheimwaffen im Überblick:

Doppeltor: In den nächsten zwei Minuten zählen die Tore der eigenen Mannschaft doppelt.

In den nächsten zwei Minuten zählen die Tore der eigenen Mannschaft doppelt. Shootout: Die eigene Mannschaft erhält sofort einen "Elfmeter". Ein Spieler darf sich also ins eins gegen eins mit dem gegnerischen Torwart begeben.

Die eigene Mannschaft erhält sofort einen "Elfmeter". Ein Spieler darf sich also ins eins gegen eins mit dem gegnerischen Torwart begeben. Elfmeter: Das eigene Team erhält sofort einen Standard-Elfmeter, wie man ihn auch aus dem Fußball kennt.

Das eigene Team erhält sofort einen Standard-Elfmeter, wie man ihn auch aus dem kennt. Überzahl: Der Gegner muss für zwei Minuten einen Spieler vom Feld nehmen.

Der Gegner muss für zwei Minuten einen Spieler vom Feld nehmen. Diebstahl: Die Karte des Gegners kann sofort geklaut werden.

Die Karte des Gegners kann sofort geklaut werden. Joker: Der Effekt einer beliebigen Karte kann aktiviert werden.

Teams und Spieler der Kings League

Die größten Namen stehen bei der Kings League nicht auf dem Platz, sondern an der Seitenlinie. Das gilt für Iker Casillas, den langjährigen Nationaltorhüter Spaniens. Er ist Vorsitzender des Teams 1K FC, welches in der Liga von Piqué spielt, seinem ehemaligen Mitspieler bei der spanischen Nationalmannschaft. Sergio Agüero gehört zu den besten Stürmern des letzten Jahrzehnts. Auch er hat den Vorsitz bei einer Mannschaft. Sie trägt den Namen Kunisports.

Ein paar große Namen standen in der Kings League aber auch schon auf dem Rasen. Der größte: Ronaldinho. Der Brasilianer wirkte als Gastspieler mit. Eine weitere Besonderheit bei der Kings League. Die meisten Spieler haben sich beworben und wurden ausgewählt. Doch es dürfen auch immer wieder Gastspieler zu den Mannschaften stoßen.

Insgesamt spielen in der Kings League zwölf Mannschaften um den Titel. Und zwar in zwei Spielzeiten im Jahr. Die Liga folgt damit dem Prinzip der Apertura und Clausura, das vor allem im südamerikanischen Fußball genutzt wird. Es bedeutet, dass eine Saison in zwei Teile geteilt wird. Dem Winter Split und dem Sommer Split.

Mittlerweile sind übrigens auch Spielerinnen in dem Format zu sehen. Mit der Sommersaison begann auch eine Queens League.

Wo finden die Spiele der Kings League statt?

Alle Spiele der Kings League wurden in der ersten Saison in Barcelona ausgetragen. So soll das auch in der zweiten Spielzeit, der Sommer-Saison, sein. Sie begann am 7. Mai. Die Playoffs sind für Juli 2023 geplant.

Spielort ist bei allen Partien die Cupra Arena, die im Hafengelände von Barcelona liegt. Die Winter-Playoffs fanden im März 2023 aber im legendären Camp Nou statt.

Übertragung der Kings League: Wo sind die Spiele zu sehen?

Alle Spiele der Kings League können kostenlos im Internet gestreamt werden. Sie können auf den offziellen TikTok-, Twitch- und YouTube-Kanälen der Liga abgerufen werden. Oder auf individuellen Kanälen, die beispielsweise von Teamvorsitzenden genutzt werden.

Die Spieltage der Kings League wurden in der ersten Spielzeit teilweise von mehr als einer Million Menschen verfolgt. Die Playoffs waren in Spanien sogar beim öffentlich-rechtlichen Sender Televisió de Catalunya zu sehen. Viele Fans kommen aus Südamerika und Mexiko. Daher planen Piqué und Co. auch, die Liga so bald wie möglich in entsprechende Länder zu bringen. Zunächst bleibt die Heimat der Liga aber noch Barcelona.