Wasserball bei Olympia 2024: Zeitplan, Übertragung live im Free-TV & Stream, Termine, Kalender

Wasserball ist ein Ballsport, der in einem abgegrenzten Bereich im Wasser gespielt wird. Zwei Teams versuchen, den Ball durch geschicktes Passen und Taktieren ins gegnerische Tor zu werfen. Ursprünglich galt Wasserball als ein äußerst gefährlicher Sport, der Mitte des 19. Jahrhunderts zunächst in den Flüssen und Seen Englands als eine Art Wasser-Rugby praktiziert wurde. Im Jahr 1870 veröffentlichte die London Swimming Association dann Richtlinien für das Spiel in Hallenbädern.

Als Teil des Schwimmsports wird Wasserball vom internationalen Schwimmverband FINA verwaltet. Eine Wasserballmannschaft besteht aus maximal 13 Spielern (manchmal bis zu 15 Spielern), wobei während des Spiels der Torhüter und sechs Feldspieler im Wasser sind, während die übrigen Spieler für Auswechslungen bereitstehen.

Wasserball wird auf internationaler Ebene in verschiedenen Wettbewerben ausgetragen, darunter die Olympischen Spiele, Weltmeisterschaften und kontinentale Meisterschaften. Es ist eine beliebte Sportart in Ländern mit starken Schwimmtraditionen und hat eine wachsende Fangemeinde auf der ganzen Welt. In diesem Artikel finden Sie alle Infos zu den olympischen Wettkämpfen im Wasserball: den aktuellen Zeitplan, die Termine, den Live-Ticker, die Übersicht der Übertragungen im TV-Kalender sowie Tipps für den kostenlosen Live-Stream.

Wasserball: Zeitplan und Termine der Wettkämpfe bei Olympia 2024 in Paris

Die Wettkämpfe im Wasserball laufen nach dem Zeitplan der Olympischen Sommerspiele in Paris vom 27. Juli bis 11. August 2024. Hier kommt der exakte Plan des Turniers mit den nassen Bällen:

Samstag, 27. Juli:

Sonntag, 28. Juli:

Montag, 29. Juli:

Dienstag, 30. Juli:

Mittwoch, 31. Juli:

Donnerstag, 1. August:

Freitag, 2. August:

Samstag, 3. August:

Sonntag, 4. August:

Montag, 5. August:

Dienstag, 6. August:

Mittwoch, 7. August:

Donnerstag, 8. August:

Freitag, 9. August:

Samstag, 10. August:

Sonntag, 11. August:

Hinweis: Die Veranstalter behalten sich vor, Datum und Uhrzeit des Zeitplans jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.

Übertragung vom Wasserball bei Olympia 2024 im Free-TV und Live-Stream

Angesichts der Tatsache, dass Warner Bros. die Hauptübertragungsrechte für die Olympischen Sommerspiele 2024 ergattert hat, werden sämtliche Wettkämpfe, inklusive Wasserball, live bei Discovery+ gestreamt. Um Zugang zu diesen Inhalten zu bekommen, braucht man ein kostenpflichtiges Abo.

Die Übertragung der Olympischen Spielen 2024 erfolgt im deutschen TV über die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Beide Sender wechseln sich täglich in der Übertragung ab und bieten umfangreiche Berichte sowie ausgewählte Live-Übertragungen. Zudem ist Eurosport für die Übertragung im Free-TV und im Pay-TV mit verantwortlich. Infos gibt es in der Programm-Übersicht online.

Die genauen Sendezeiten und Übertragungsdetails können Zuschauer auf den Webseiten der ARD und des ZDF finden. Zudem bietet sportschau.de regelmäßig Updates und Livestreams zu verschiedenen Wettkämpfen an.