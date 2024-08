Wasserspringen bei Olympia 2024: Zeitplan, Übertragung live im Free-TV & Stream, Termine, Kalender

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erlangte das Wasserspringen in Deutschland und Schweden Bekanntheit, als Turnerinnen und Turner versuchten, elegant ins Wasser zu springen und dabei akrobatische Elemente vorzuführen.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts reisten dann schwedische Wasserspringer nach Großbritannien, um ihre Sprungtechniken beim National Graceful Diving Wettbewerb vorzuführen, der als erste Weltmeisterschaft im Wasserspringen gilt. Dies führte 1901 zur Gründung der Amateur Diving Association. Das Wasserspringen wurde erstmals als olympische Sportart bei den Sommerspielen 1904 in St. Louis, USA, ins Programm aufgenommen. Damals wurden nur Männerwettbewerbe ausgetragen. Frauenwettbewerbe wurden erstmals bei den Olympischen Sommerspielen 1912 in Stockholm eingeführt. Seitdem ist das Wasserspringen ein fester Bestandteil des olympischen Wettkampfprogramms.

In diesem Artikel finden Sie alle Infos zu den olympischen Wettkämpfen im Wasserspringen: den aktuellen Zeitplan, die Termine, den Live-Ticker, die Übersicht der Übertragungen im TV-Kalender sowie Tipps für den kostenlosen Live-Stream.

Wasserspringen: Zeitplan und Termine der Wettkämpfe bei Olympia 2024 in Paris

Die Wettkämpfe im Wasserspringen laufen nach dem Zeitplan der Olympischen Sommerspiele in Paris vom 27. Juli bis 10. August 2024. Hier kommt der exakte Plan des Turniers mit den eleganten Taucherinnen und Tauchern:

Samstag, 27. Juli

Montag, 29. Juli

Mittwoch, 31. Juli

Freitag, 2. August

Montag, 5. August

Dienstag, 6. August

Mittwoch, 7. August

Donnerstag, 8. August

10 Uhr Damen 3m Brett Halbfinale

Freitag, 9. August

Samstag, 10. August

Hinweis: Die Veranstalter behalten sich vor, Datum und Uhrzeit des Zeitplans jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.

Übertragung vom Wasserspringen bei Olympia 2024 im Free-TV und Live-Stream

Dank Warner Bros. Discovery, dem Inhaber der Hauptübertragungsrechte für die Olympischen Sommerspiele 2024, werden alle Wettkämpfe, einschließlich Wasserspringen, live auf Discovery+ gestreamt. Der Zugang zu den Inhalten erfordert ein kostenpflichtiges Abonnement. Auf der Webseite des Anbieters finden Sie stets aktuelle und detaillierte Informationen.

Alle im Free-TV übertragenen Inhalte können zeitgleich im Live-Stream von ARD und ZDF verfolgt werden. Neben der Olympia-Übertragung von ARD und ZDF bietet auch die Sportschau mehrere Wettkämpfe live und in Echtzeit im Stream an. Auch Eurosport überträgt viele Disziplinen im Free-TV, als auch im kostenpflichtigen Pay-TV. Bei DAZN sind viele Eurosport-Inhalt ebenfalls im Stream zu sehen.

Olympia 2024: Die deutschen Wasserspringerinnen und Wasserspringer

Das Wasserspringen debütierte bei den Olympischen Spielen 1904 in St. Louis, acht Jahre später wurden auch Frauenwettbewerbe eingeführt. Olympische Sportler treten vom 3-Meter-Brett und vom Turm an - und seit den Spielen 2000 in Sydney gibt es zudem Synchronwettbewerbe. Bei Welt- und Europameisterschaften ist zusätzlich das 1-Meter-Brett Teil des Programms.

Frauenwettbewerbe bestehen aus fünf, Männerwettbewerbe aus sechs Sprungdurchgängen. Die Athletinnen und Athleten wählen dabei den Sprungtyp, den Schwierigkeitsgrad und die Reihenfolge ihrer Sprünge selbst. Diese Sprünge umfassen Kombinationen von Salti und Schrauben.

Ingrid Krämer aus Dresden ist die erfolgreichste deutsche Wasserspringerin. Sie gewann bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom und 1964 in Tokio insgesamt drei Goldmedaillen und eine Silbermedaille. In der jüngeren Geschichte hat Patrick Hausding aus Berlin bemerkenswerte Erfolge erzielt. Er gewann 17 EM-Titel und holte drei olympische Medaillen: 2008 Silber im Synchronspringen vom Turm, 2016 Bronze in Rio vom 3-Meter-Brett und 2021 Bronze in Tokio im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett. Zudem wurde er 2013 zusammen mit Sascha Klein Synchron-Weltmeister vom Turm. (Quelle: Deutscher Schwimm-Verband)