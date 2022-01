WDF World Darts Championship 2022: Zeitplan und Übertragung

Ab 2. April 2022 findet die erste WDF World Darts Championship in Frimley Green statt. Alle Infos zum Nachfolger der ältesten Darts-WM lesen Sie hier.

WDF World Darts Championship 2022: Welcher Zeitplan gilt bei der Darts Championship? Wo wird sie im Free-TV und Stream übertragen? Alle Infos zu den Terminen und der Übertragung lesen Sie in diesem Artikel.

Zeitplan und Termine der WDF World Darts Championship 22

Beginn der Lakeside WDF World Championship ist der 2. April 2022. Ihr Ende ist für den 10. April 2022 angesetzt. Ursprünglich sollte das Turnier von 1. bis 9. Januar 2022 stattfinden. Aufgrund der aktuellen Pandemie musste es jedoch verschoben werden. Die Teilnehmenden spielen in drei Gruppen: Männer, Frauen und Junioren (Jungen und Mädchen). 48 Männer und 24 Frauen können insgesamt teilnehmen. Den voraussichtlichen Zeitplan des Dart-Turniers zeigt die folgende Übersicht:

Datum Uhrzeit Runde Begegnungen Samstag, 2.4.22 14.00 Uhr 1 2x Damen, 4x Herren

20.00 Uhr 1 2x Damen, 4x Herren Sonntag, 3.4.22 14.00 Uhr 1 2x Damen, 4x Herren

20.00 Uhr 1 2x Damen, 4x Herren Montag, 4.4.22 14.00 Uhr 2 1x Damen, 3x Herren

20.00 Uhr 2 1x Damen, 3x Herren Dienstag, 5.4.22 14.00 Uhr 2 1x Damen, 3x Herren

20.00 Uhr 2 1x Damen, 3x Herren Mittwoch, 6.4.22 14.00 Uhr 2 1x Damen, 3x Herren

20.00 Uhr 2/3 1x Damen, 3x Herren Donnerstag, 7.4.22 14.00 Uhr 2/3 1x Damen, 3x Herren

20.00 Uhr 2/3 1x Damen, 3x Herren Freitag, 8.4.22 14.00 Uhr Viertelfinals 2x Damen, 2x Herren

20.00 Uhr Viertelfinals 2x Damen, 2x Herren Samstag, 9.4.22 15.30 Uhr Halbfinals 2x Junioren, 2x Damen, 2x Herren Sonntag, 10.4.22 18.00 Uhr Finale 2x Junioren, 1x Damen, 1x Herren

Darts im Free-TV und Live-Stream? Übertragung der World Championship 2022

Welche Sender und Streamingdienste übertragen die WDF World Darts Championship 2022 live im Free-TV oder im kostenlosen Live-Stream? Wann kann man das Turnier auf dem Bildschirm verfolgen? Voraussichtlich bietet Eurosport Übertragungen an. Für die ursprünglichen Termine waren Live-Sendungen bei Eurosport 2 geplant. Wie der Sendeplan für die neuen Termine aussieht, steht noch nicht fest. Wir aktualisieren an dieser Stelle, sobald näheres bekannt ist.

Preisgeld: So viel erhalten die Sieger der World Darts Championship 22

Bei der World Darts Championship 2022 werden insgesamt £ 200.000 in der Kategorie der Männer als Preisgeld vergeben. £ 50.000 (ca. 60.075 €) erhält der Gewinner, £ 1.000 (ca. 1.200 €) bleiben noch für den Verlierer der 1. Runde. Die Siegerin der Frauen bekommt £ 25.000. Bei den männlichen Junioren sind mit dem ersten Platz £ 5.000 zu holen. £ 2.000 erhält die Beste unter den Juniorinnen.

Deutsche Teilnehmer bei der World Darts Championship 2022

Nehmen deutsche Sportlerinnen und Sportler an der WDF World Darts Championship teil? Bei den Frauen und Männern ist das nicht der Fall, allerdings befinden sich unter den Junioren zwei deutsche Teilnehmer. Luis Liptow qualifizierte sich im niederländischen Assen für die Endrunde. Er tritt im Lakeside Country Club am 9. April 2022 gegen Bradly Roes (Niederlande) im Halbfinale an. Bei den Juniorinnen spielt Wibke Riemann, die sich ebenfalls in Assen qualifizierte. In Frimley Green misst sie sich am 10. April 2022 direkt im Finale mit der Engländerin Eleanor Cairns.