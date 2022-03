WDF World Darts Championship 2022: Zeitplan und Übertragung

Ab dem 2. April 2022 findet erstmals die WDF World Darts Championship in England, Frimley Green, statt. Alle Infos zu den World Championships 2022, die vom Januar 22 in den April aufgrund der Corona-Pandemie verschoben wurden, finden Sie hier.

WDF World Darts Championship 2022: Wann wird das Turnier der World Darts Federation 2022 im Lakeside Country Club in Frimley Green ausgetragen? Wie hoch ist das Preisgeld und welcher Zeitplan gilt bei der Darts Championship? Wo wird sie im Free-TV und Stream übertragen? Alle Infos zu den Terminen und der Übertragung im Free-TV und Live-Stream lesen Sie in diesem Artikel.

Zeitplan und Termine der WDF World Darts Championship 22

Vom 2. bis zum 10. April treten die Sportler und Sportlerinnen zum Lakeside WDF World Championship an. Am 2. April wird das Turnier Martin Adams, dreimaliger Lakeside-Champion, und Jarred Cole eröffnet.

Ursprünglich sollte das Turnier von 1. bis 9. Januar 2022 stattfinden. Aufgrund der aktuellen Pandemie musste es jedoch verschoben werden.

Am 24. Januar verkündete die WDF überarbeitete Terminierungen, am 29. Januar 2022 wurden die Terminierungen erneut mit Anpassungen veröffentlicht. Am 4. März verkündete die WDF, dass Sportler und Sportlerinnen aus Russland und Belarus aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine von allen Turnieren ausgeschlossen sind. Das Teilnehmerfeld wurde angepasst, auf die Zeitplanung hatte das keine Auswirkungen.

Die Teilnehmenden spielen in drei Gruppen: Männer, Frauen und Junioren (Jungen und Mädchen). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, insgesamt können 48 Männer und 24 Frauen teilnehmen.

Den voraussichtlichen Zeitplan des Dart-Turniers zeigt die folgende Übersicht:

Datum Uhrzeit Runde Begegnungen Samstag, 2.4.22 14.00 Uhr 1 2x Damen, 4x Herren

20.00 Uhr 1 2x Damen, 4x Herren Sonntag, 3.4.22 14.00 Uhr 1 2x Damen, 4x Herren

20.00 Uhr 1 2x Damen, 4x Herren Montag, 4.4.22 14.00 Uhr 2 1x Damen, 3x Herren

20.00 Uhr 2 1x Damen, 3x Herren Dienstag, 5.4.22 14.00 Uhr 2 1x Damen, 3x Herren

20.00 Uhr 2 1x Damen, 3x Herren Mittwoch, 6.4.22 14.00 Uhr 2 1x Damen, 3x Herren

20.00 Uhr 2/3 1x Damen, 3x Herren Donnerstag, 7.4.22 14.00 Uhr 2/3 1x Damen, 3x Herren

20.00 Uhr 2/3 1x Damen, 3x Herren Freitag, 8.4.22 14.00 Uhr Viertelfinals 2x Damen, 2x Herren

20.00 Uhr Viertelfinals 2x Damen, 2x Herren Samstag, 9.4.22 15.30 Uhr Halbfinals 2x Junioren, 2x Damen, 2x Herren Sonntag, 10.4.22 18.00 Uhr Finale 2x Junioren, 1x Damen, 1x Herren

Darts im Free-TV und Live-Stream? Übertragung der World Championship 2022

Welche Sender und Streamingdienste übertragen die WDF World Darts Championship 2022 live im Free-TV oder im kostenlosen Live-Stream? Wann kann man das Turnier auf dem Bildschirm verfolgen? Eurosport bietet auf Eurosport2 und im Eurosport Player eine umfassendeÜbertragung des Turniers an. Der Sender überträgt vom 2. April an jeweils um 14 und 20 Uhr.

Datum Runde Uhr Sender 2. April 1. Runde 14.00 Eurosport2, Eurosport Player 2. April 1. Runde 20.00 Eurosport1, Eurosport Player 3. April 1. Runde 14.00 Eurosport2, Eurosport Player 3. April 1. Runde 20.00 Eurosport1, Eurosport Player 4. April 2. Runde 14.00 Eurosport2, Eurosport Player 4. April 2. Runde 20.00 Eurosport1, Eurosport Player 5. April 2. Runde 14.00 Eurosport2, Eurosport Player 5. April 2. Runde 20.00 Eurosport1, Eurosport Player 6. April 2. Runde 14.00 Eurosport2, Eurosport Player 6. April 2. Runde 17.00 Eurosport2, Eurosport Player 6. April 3. Runde 20.00 Eurosport1, Eurosport Player 7. April 3. Runde 14.00 Eurosport2, Eurosport Player 7. April 3. Runde 20.00 Eurosport1, Eurosport Player 8. April Viertelfinale 14.00 Eurosport2, Eurosport Player 8. April Viertelfinale 20.00 Eurosport1, Eurosport Player 9. April Halbfinale 15.00 Eurosport2, Eurosport Player 9. April Halbfinale 20.00 Eurosport1, Eurosport Player 10. April Finale 18.00 Eurosport1, Eurosport Player

Preisgeld: So viel erhalten die Sieger der World Darts Championship 22

Bei der World Darts Championship 2022 werden insgesamt £ 200.000 in der Kategorie der Männer als Preisgeld vergeben. £ 50.000 (ca. 60.075 €) erhält der Gewinner, £ 1.000 (ca. 1.200 €) bleiben für den Verlierer der 1. Runde. Die Siegerin der Frauen bekommt £ 25.000. Bei den männlichen Junioren sind mit dem ersten Platz £ 5.000 zu holen. £ 2.000 erhält die Beste unter den Juniorinnen.

Deutsche Teilnehmer bei der World Darts Championship 2022

Nehmen deutsche Sportlerinnen und Sportler an der WDF World Darts Championship teil? Bei den Frauen und Männern ist das nicht der Fall, allerdings befinden sich unter den Junioren zwei deutsche Teilnehmer. Luis Liptow qualifizierte sich im niederländischen Assen für die Endrunde. Er tritt im Lakeside Country Club am 9. April 2022 gegen Bradly Roes (Niederlande) im Halbfinale an. Bei den Juniorinnen spielt Wibke Riemann, die sich ebenfalls in Assen qualifizierte. In Frimley Green misst sie sich am 10. April 2022 direkt im Finale mit der Engländerin Eleanor Cairns.

Teilnehmer bei den World Darts Championships 22

Nach der Verschiebung des Turniers in den April wurden am 24. Januar überarbeitete Terminierungen bekannt gegeben. Am 29. Januar wurde eine neue Terminierung und ein erneuertes Teilnehmerfeld von der WDF veröffentlicht. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine verkündete die WDF am 4. März einen Ausschluss aller Sportler und Sportlerinnen aus Belarus und Russland von den Turnieren. Das führte zu einem aktualisierten Teilnehmerfeld am 12. März ohne vier Starter aus der Russischen Föderation.

Gesetzte Herren (WDF-Weltrangliste 1-16):

1. Brian Raman

2. Thibault Tricole

3. Wayne Warren

4. Aaron Turner

5. Neil Duff

6. James Hurrell

7. Andy Baetens

8. Luke Littler

9. Richard Veenstra

10. Scott Marsh

11. Jules van Dongen

12. Nick Fullwell

13. Michael Warburton

14. Cameron Menzies

15. Leonard Gates

16. Antony Allen

WDF-Weltrangliste:

James Richardson

Dave Parletti

Connor Scutt

Mark Barilli

John Desreumaux

Mark Graham

Ben Hazel

Francesco Raschini

Martin Adams

Paul Hogan

Lee Shewan

Steve Hine

Ian Jones

Andreas Harrysson

Jim McEwan

Dave Prins

Regionale Qualifier:

Neuseeland : Haupai Puha

: Haupai Puha Osteuropa : Sebastian Steyer , Laszlo Kadar

: , Laszlo Kadar Kanada: David Cameron , Rory Hansen & Shawn Burt

, & Australien : Justin Thompson

Playoff Qualifier:

Ryan de Vreede

Jarred Cole

Johnny Haines

Gesetzte Damen (WDF-Weltrangliste 1-8):

Deta Hedman

Corrine Hammond

Anca Zijlstra

Aileen de Graaf

Beau Greaves

Kirsty Hutchinson

Maria O'Brien

Lorraine Winstanley

WDF-Weltrangliste:

Suzanne Smith

Lorraine Hyde

Laura Turner

Paula Jacklin

Paula Murphy

Amanda Harwood

Vicky Pruim

Jo Clements

Priscilla Steenbergen

Regionale Qualifier:

Neuseeland : Desi Mercer

: Osteuropa : Veronika Ihasz

: Veronika Ihasz Kanada: Darlene van Sleeuwen

Australien : Tori Kewish

Playoff Qualifier:

Rhian O'Sullivan

Marjolein Noijens

Siegerin Platinum/Gold-Turniere:

Mikuru Suzuki