Wellingers besonderer Dahlmeier-Moment

Andreas Wellinger erlebte in Südkorea seinen außergewöhnlichen Dahlmeier-Moment. Zum Start der Olympischen Spiele in Pyeongchang hatten der Skispringer und die Biathletin am 10. Februar 2018 ihren magischen Augenblick. Innerhalb weniger Stunden gewannen beide Gold. Bei Gefrierschrank-Temperaturen von minus 20 Grad lief zunächst die Garmisch-Partenkirchenerin zum ersten Olympiasieg ihrer Karriere. Dieses Ziel hatte sie seit der Kindheit verfolgt. „Wir alle konnten ihren Erfolg mitverfolgen. Gleich in einem der ersten Wettkämpfe sackelt die Laura Gold ein. Das war ein Riesenpush für alle, die für Team Deutschland starten durften“, erzählt der Oberbayer am Freitag bei einem Medientermin in Oberstdorf. Wenige Stunden später hatten die Springer bei noch eisigeren Temperaturen und böigem Wind ihre Wettkämpfe. Die Schanze befand sich unweit der Biathlonstrecke. Wellinger sprang kurz nach Dahlmeiers Triumph zu seiner ersten von zwei Goldmedaillen in Südkorea.

Dahlmeier: „Bevor der Andi nicht da ist, gehe ich nicht Heim“

Der Wettkampf war erst nach Mitternacht (Ortszeit) beendet. Trotzdem ging es zu vorgerückter Stunde zum Feiern ins Deutsche Haus. „Ich bin erst um halb drei Uhr morgens im Deutschen Haus gelandet und die Laura hat gesagt: Bevor der Andi nicht da ist, gehe ich nicht heim. Sie hatte selbst einen massiv anstrengenden Tag gehabt“, erinnert sich Wellinger an den Glücksmoment. Besser hätte dieser Tag für den deutschen Skiverband nicht laufen können. „Das ist eine Verbindung, die immer bleiben wird. Die Bilder und Emotionen, die ich abgespeichert habe, werde ich genau so in Erinnerung behalten, weil die Laura als Mensch so unfassbar bodenständig, ehrlich und herzlich war.“

Wellinger konnte die traurige Nachricht nicht fassen: „Es war grauenvoll“

Als den 29-Jährigen die Nachricht vom tragischen Tod der Bergsteigerin erreichte, konnte auch Wellinger es kaum fassen: „Es war grauenvoll. Ich glaube, es geht uns allen irgendwie ähnlich. Laura war eine Athletin, die sich nie in den Vordergrund gestellt hat. Sie hat immer gesagt, sie will Sport machen und nicht berühmt werden.“ Beim Abstieg vom Laila Peak im pakistanischen Hochgebirge wurde Dahlmeier von dem Steinschlag getroffen. Die zweifache Biathlon-Olympiasiegerin wurde am Mittwoch von ihrem Management nach dem Unfall im Karakorum-Gebirge für tot erklärt.