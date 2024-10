Deutsche Springreiter glücklos in Oslo

Beim Weltcup-Turnier der Springreiter im norwegischen Oslo hat es kein deutscher Reiter ins Stechen geschafft. Der Sieg ging an den dreimaligen Olympia-Teilnehmer Gregory Wathelet. Mit Bond Jamesbond de Hay gelang dem Belgier die einzige fehlerfreie Runde im Stechen. Zweiter wurde der Schweizer Edouard Schmitz vor dem Franzosen Julien Gonin.

Das beste deutsche Ergebnis lieferten Philip Rüping (Mühlen) und Baloutaire, die den Umlauf mit einem Abwurf in 69,81 Sekunden absolvierten. Das bedeutete für das Paar am Ende Platz neun.

Oslo war die erste von 14 Etappen der Weltcup-Serie 2024/2025. Für die Weltcup-Reiter geht es nun ins finnische Helsinki, die erste deutsche Etappe steht Mitte November in Stuttgart auf dem Programm. Das Finale findet im kommenden April erstmals in der Schweiz, in Basel, statt.