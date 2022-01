Viererbob: Friedrich verliert letztes Weltcuprennen

Francesco Friedrich hat im letzten Viererbob- Weltcuprennen der Saison die erste Niederlage hinnehmen müssen.

Der Lette Oskars Kibermanis war auf der Natureisbahn in St. Moritz 0,16 Sekunden schneller und schnappte Friedrich in der parallel ausgetragenen Europameisterschaft auch den Titel weg.

EM- und Weltcup-Dritter wurde der Russe Rostislaw Gaitjukewitsch. Dafür sicherte sich der Doppel-Olympiasieger vom BRC Sachsen Oberbärenburg den Gesamt-Weltcup in der Königsklasse schon eine Woche vorher in Winterberg. Am Tag zuvor hatte Friedrich das Rennen und die Kristallkugel im kleinen Schlitten gewonnen.

Friedrich fuhr im Schweizer Engadin nicht mit seiner Olympia-Crew, da sein zuletzt verletzter Anschieber Alexander Rödiger seinen verdienten Abschied bekam. So saßen statt Thorsten Margis und Candy Bauer diesmal Rödiger und Martin Grothkopp im Bob. Rödiger hatte sich vor acht Wochen einen Bizepsmuskel abgerissen und nun das letzte Rennen seiner langen Karriere bestritten.

Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach, der mit seinen Peking- Anschiebern Michael Salzer, Matthias Sommer und Tobias Schneider startete, landete auf Weltcup- und EM-Rang vier.

Der für Stuttgart startende Berchtesgadener Johannes Lochner kam mit seiner Olympia-Crew Florian Bauer, Christopher Weber und Christian Rasp zeitgleich mit dem Kanadier Justin Kripps auf Weltcup-Rang fünf und EM-Rang vier.

© dpa-infocom, dpa:220116-99-730800/3 (dpa)