Heimvorteil genutzt: Elena Lilik und Noah Hegge paddeln auf dem Eiskanal zu Weltcup-Silber

Mit zweimal Silber für Augsburg ist der erste Wettkampftag beim Weltcup-Finale auf dem Augsburger Eiskanal zu Ende gegangen. Elena Lilik und Noah Hegge von Kanu Schwaben Augsburg paddelten im Kajak Einer jeweils auf Rang zwei. Hegge schrammte dabei um einen Wimpernschlag von 0,16 Sekunden an seinem zweiten Weltcup-Sieg vorbei. Mehr als bitter traf es hingegen Ricarda Funk. Die Olympiasiegerin von Tokio 2020 und Führende im Gesamt-Weltcup verpasste aufgrund eines missglückten Halbfinalrennens den Finallauf und vergab ihre Chance auf den erneuten Titelgewinn.

Die Kursdesigner Mia Faber aus Deutschland und ihr französischer Kollege Benoit Peschier hatten auf der Olympiastrecke von 1972 eine höchst anspruchsvolle wie finalwürdige Linienführung ausgehängt, die selbst der internationalen Kanuslalomelite alles abverlangte. Um die sportliche Attraktivität für die internationale Fernsehübertragung zu erhöhen, war die Wettkampfstrecke zudem um 30 Meter gekürzt worden, die Passagen durch die 25 Tore waren mit Höchstschwierigkeiten gespickt. Sprintpassagen im schnellen Wechsel mit kniffeligen Tor-Kombinationen erhöhten das Risiko einer Stangenberührung oder das Verpassen eines Tores.

Enttäuschung im Ziel: Die Gesamtführende im Kanuslalom-Weltcup, Ricarda Funk, verpasste beim Rennen auf ihrer Heimstrecke am Augsburger Eiskanal den Einzug ins Finale. Foto: Fred Schöllhorn

Eine, die im ersten Qualifikationsrennen mit ihrem Boot noch brillant durch die Stangen tanzte, war die Weltcup-Führende Ricarda Funk. Der erste Lauf der seit vielen Jahren in Augsburg lebenden und trainierenden Kanutin vom KSV Bad Kreuznach kam einer Kampfansage gleich. Mit über vier Sekunden Vorsprung untermauerte sie ihren Anspruch auf den Titel. Im Halbfinale allerdings unterlief Funk in der Anfahrt auf Tor zwei ein folgenschwerer Fehler, der ihr zwei Strafsekunden einbrachte. „Es ging nicht so richtig gut los am Start. Ich musste mich durch Tor zwei und drei durchkämpfen“, so Funk in der anschließenden Analyse. „Das kann man mit einem guten restlichen Lauf eigentlich verkraften. Aber dann hatte ich noch Pech und habe das Tor sechs leicht mit der Schulter gestreift. Dann wusste ich: vier Strafsekunden, das könnte eine enge Kiste werden.“

Schlimmste Befürchtungen werden wahr

Im Ziel wurden ihre schlimmsten Befürchtungen wahr. Sie belegte Rang 13 und verfehlte das Finale der besten Zwölf um zwölf Hundertstelsekunden. Damit war auch klar: Es würde an diesem Tag weder einen Weltcupsieg noch den Gesamtweltcup-Titel für die Weltmeisterin von 2021 geben. „Es ärgert mich gerade brutal, hier zu Hause. Meine Familie, meine Geschwister und Freunde sind da. Ich wäre sehr, sehr gerne ins Finale gefahren. Aber es sollte wohl nicht sein.“ Die Chance auf ihren vierten Weltcup-Gesamtsieg war dahin. „Das ist sehr schade. Der Titel war zum Greifen nahe, wenn man nach vier von fünf Wettkämpfen führt. Aber wir wissen alle, der letzte Weltcup zählt doppelt und da muss man abliefern. Das habe ich nicht geschafft.“

Elena Lilik (links) freut sich mit Siegerin Kimberly Woods über ihren zweiten Platz im Weltcuprennen auf dem Augsburger Eiskanal. Foto: Fred Schöllhorn

Dafür zeigte Elena Lilik mit eindrucksvollen Läufen im Kajak Einer, dass sie nach ihrer Hand-Operation wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte ist. Beflügelt durch den Weltcup-Sieg im Canadier vergangene Woche in Tacen legte sie in Augsburg nach und gewann hinter Kimberly Woods aus Australien Silber. „Ich war schon den ganzen Tag sehr aufgeregt, denn die Strecke ist echt schwierig. Man muss viel zusammenpuzzeln. Aber die Zuschauer an den Banden waren wieder sehr hilfreich und unterstützend. Wenn es im Körper ein bisschen bebt, hilft einem das, am Ball zu bleiben“, freute sich Lilik über den Ansporn von außen und ihren Medaillengewinn.

Der Heimvorteil habe durchaus eine Rolle gespielt, räumte sie ein. „Wenn ich mir vorstelle, dass diese Strecke auf einem anderen Kurs auf der Welt gehangen hätte, wäre es mir sicher schlechter gegangen. Denn schon mir als Lokalmatadorin ging es hier nicht so gut.“ Ihre jüngere Schwester Emily Apel lieferte auch bis zum Finale zwei gute Läufe ab, qualifizierte sich fürs Finale und wurde aber Opfer des schwierigen Wasserlaufs. Sie kassierte eine 50-Sekunden-Strafe und wurde in der Endabrechnung Zwölfte.

Die Augsburger Noah Hegge und Hannes Aigner erreichen souverän das Finale

Genauso erfolgreich wie für Lilik verlief der Wettkampf auch für Noah Hegge. Der 26-jährige Augsburger war im Kajak Einer schon mit der schnellsten Zeit ins Halbfinale eingezogen, wo er trotz zweier Strafsekunden sicher den Finaleinzug besiegelte. Noch besser lief es dort für seinen Teamkollegen Hannes Aigner, der fehlerlos blieb und als Drittbester den Endlauf erreichte. Stefan Hengst vom KR Hamm hatte als dritter deutscher Starter hingegen das Finale verpasst.

Im Finale fuhr Hegge voll auf Angriff, verpatzte aber den Start, kassierte zwei Strafsekunden und musste kämpfen. Im Ziel angekommen, ärgerte er sich über den Fehler, der ihm den zweiten Weltcup-Sieg vermasselt hatte. Dass es am Ende doch noch zu Rang zwei hinter Weltcupsieger Anatole Delassus aus Frankreich reichte, besserte dann Hegges Stimmung beträchtlich. „Ich habe mich über meinen Renneinstieg ziemlich geärgert, das sollte mir in dieser Art und Weise nicht passieren. Dass es am Ende dann sogar noch zu einer Medaille reichte, ganz knapp hinter dem Ersten, das ist fein. Ich bin maximal zufrieden damit, weil ich den Lauf nicht weggeschmissen, sondern an mich geglaubt habe“, sagte Hegge und lobte ebenso wie Elena Lilik das Publikum.

„Die Zuschauer haben so Gas gegeben. Es war unglaublich laut und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Dadurch wusste ich, ich gebe nicht auf, und das hat sich ausgezahlt. Ich bin den Leuten, die mich heruntergeschrien haben, unheimlich dankbar.“ Auch der 36-jährige Routinier Hannes Aigner überzeugte bis zum Finale. Dort unterliefen ihm allerdings drei Torstabberührungen, womit es für ihn nicht mehr für einen Podiumsplatz reichte, mit Rang acht aber für die Top Ten.

Am Samstag geht es ab 9.30 Uhr mit den Weltcuprennen im Canadier Einer weiter, einer Bootskategorie, in der für Augsburg einmal mehr die Olympia-Silbermedaillengewinnerin Elena Lilik und der Weltmeister von 2021, Sideris Tasiadis, an den Start gehen werden. Am Sonntag stehen ab 9.40 Uhr die Entscheidungen im Kajak Cross an, zur Siegerehrung ab 15.30 Uhr wird der bayerische Ministerpräsident Markus Söder erwartet.

Ergebnisse Weltcup-Finale

Kajak Einer weiblich: 1. Woods (Australien), 0 Strafsekunden; 104.55 sec.; 2. Lilik (Schwaben Augsburg), 0, 107,73; 3. Leaver (Großbritannien), 2, 108.01 . . . 12. Apel (Schwaben Augsburg) 160.51

Kajak Einer männlich: 1. Delassus (Frankreich), 0, 93.50 sec.; 2. Hegge (Schwaben Augsburg), 2, 93.66; 3. Castryck (Frankreich), 0, 93.92