Turner Toba bei Comeback erneut ohne Finalplatz

Turner Andreas Toba ist auch bei seinem zweiten Wettkampf nach langer Verletzungspause ohne Final-Platz geblieben.

Der 33 Jahre alte Hannoveraner kam beim Weltcup im aserbaidschanischen Baku in der Qualifikation sowohl am Pauschenpferd als auch am Reck erneut nicht unter die besten Acht.

Am Reck wurde die Übung des deutschen Meisters mit 13,566 Punkten benotet, was zu Rang 17 in der Ausscheidung reichte. Lediglich den 48. Platz bedeuteten die 10,866 Zähler am Pauschenpferd.

Toba hatte sich Ende September vorigen Jahres im Abschlusstraining vor dem Mannschafts-Wettkampf der Weltmeisterschaften im belgischen Antwerpen einen Teilanriss des Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. Inzwischen fühlt sich der EM-Zweite am Reck von 2021 körperlich besser. "Ich werde stetig fitter", hatte er vor dem Weltcup gesagt. Am Vortag hatte es bereits am Barren und an den Ringen nicht für einen Final-Platz gereicht.

Milan Hosseini aus Böckingen als zweiter deutscher Starter in Baku verpasste ebenfalls die Endkämpfe an beiden Geräten. Am Pauschenpferd kam der EM-Dritte am Boden mit 11,500 Punkten auf Rang 42. 12,733 Zähler am Reck bedeuteten am Ende Rang 27.

(dpa)