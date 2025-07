Deutsches Tennis-Trio startet in Stuttgart

Beim Damen-Tennisturnier in Stuttgart stehen heute die ersten Hauptrunden-Begegnungen mit deutscher Beteiligung an. In einem deutschen Erstrunden-Duell bekommt es die schwäbische Lokalmatadorin Laura Siegemund mit Jule Niemeier zu tun (nicht vor 17.00 Uhr). Im Anschluss fordert Eva Lys die italienische Weltranglisten-Sechste Jasmine Paolini heraus.

Die deutschen Teilnehmerinnen starten als klare Außenseiterinnen in das Sandplatz-Turnier. In einem weiteren deutschen Auftaktduell werden am Mittwoch Tatjana Maria und Talent Ella Seidel gegeneinander spielen. Titelfavoritinnen sind Aryna Sabalenka aus Belarus und Iga Swiatek aus Polen. Sie belegen in der Weltrangliste die ersten beiden Plätze und haben in der ersten Runde jeweils ein Freilos.

Das Hauptfeld hatte am Montag noch ohne Matches mit deutscher Beteiligung begonnen. Das Finale wird am Ostermontag ausgetragen.