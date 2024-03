Basketballer Schröder plant Karriere bis 40

Im vergangenen Sommer holte Dennis Schröder seinen bisher größten Erfolg in seiner Karriere. Der Basketballer hat nach dem WM-Titel aber noch keine Gedanken an das Ende seiner aktiven Laufbahn.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder denkt noch lange nicht an ein Karriereende. Er könne "easy bis 40 spielen", sagte der 30 Jahre alte NBA-Profi in einem Interview des "Kicker".

"In der NBA bis 35, 36, dann könnte ich auf gutem Niveau nach Deutschland zurückkehren und die Liga ein bisschen aufmischen." Aufbauspieler Schröder wechselte innerhalb der besten Liga der Welt vor ein paar Wochen von den Toronto Raptors zu den Brooklyn Nets.

Schröder gehen dabei die sportlichen Ziele nicht aus. In Deutschland will er in ferner Zukunft mit seinem Heimclub Braunschweig einen Meistertitel gewonnen. In diesem Sommer stehen in Paris und Lille die Olympischen Spiele auf dem Programm. "In Paris kommen sie nun mit LeBron James, Steph Curry, Jayson Tatum, Kevin Durant, Anthony Davis, Jimmy Butler und anderen Superstars. Das wird schwierig, aber nichts ist unmöglich, und wir haben eine Chance", sagte Schröder mit Blick auf das US-Team. Bei der WM in Manila hatte Deutschland - angeführt von Schröder - das direkte Duell für sich entschieden.

Bei Olympia würde Schröder gerne die Fahne für Deutschland tragen, wie Dirk Nowitzki dies 2008 in Peking tat. "Wenn nicht jetzt ein Basketballer, wann dann wieder? Wir haben den WM-Titel geholt! Am liebsten würde ich alle zwölf die Fahne tragen lassen, das ist mein voller Ernst", sagte er.

(dpa)