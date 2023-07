Weltmeisterschaft

26.07.2023

Bei der Schwimm-WM werden legendäre Rekorde gebrochen

Plus Ein Jahr vor den Olympischen Spielen ist die Schwimm-WM in Japan ein Festival der Bestleistungen. Die Deutschen spielen aber nur eine Nebenrolle.

Die Weltmeisterschaft der Schwimmer wird in der deutschen Öffentlichkeit nur am Rande wahrgenommen. Das hat auch damit zu tun, dass die Rennen in Japan nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt werden. Das ZDF bietet immerhin einen Livestream an.

Dort war gleich zum Auftakt der Beckenwettbewerbe am vergangenen Sonntag Historisches zu sehen, als ein junger Franzose einen legendären Weltrekord knackte. Den hatte 2008 ein gewisser Michael Phelps über 400 Meter Lagen aufgestellt. Der Rekord-Olympiasieger aus den USA erlebte als TV-Kommentator live in der Schwimmhalle von Fukuoka mit, wie Leon Marchand seine Bestmarke um erstaunliche 1,34 Sekunden auf 4:02,50 Minuten drückte. Phelps, die langen Haare zum modischen Dutt geflochten, fieberte auf der Tribüne mit und jubelte am Ende, als sei er gerade noch einmal selbst geschwommen. Und natürlich ließ er es sich nicht nehmen, Marchand die Goldmedaille höchstselbst um den Hals zu hängen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

