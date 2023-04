The Ocean Race: Herrmann-Team Malizia gewinnt Königsetappe

Boris Herrmanns Team Malizia hat die Kap-Hoorn-Königsetappe im Ocean Race gewonnen.

Die Mannschaft kreuzte die Ziellinie vor Itajaí in Brasilien am Sonntagmorgen um 7.20 Uhr und 28 Sekunden MESZ. "Unsere unglaubliche Crew hat gerade die dritte Etappe des Ocean Race gewonnen", twitterte der 41-jährige Herrmann. Er und sein Team waren insgesamt 34 Tage, 17 Stunden, 10 Minuten und 28 Sekunden unterwegs.

Mit dem Triumph rücken der Hamburger Herrmann, Will Harris, Nico Lunven und Rosalin Kuiper nach drei von sieben Etappen der Weltumseglung auf Platz zwei hinter Team Holcim-PRB von Kevin Escoffier vor. Die Schweizer Spitzenreiter des Gesamtklassements wurden wenige Stunden nach dem Team Malizia im Ziel erwartet. Am 23. April geht es dann von Brasilien weiter nach Newport in den USA. Herrmann wird dann nicht am Bord sein. Er hat einen Heimataufenthalt geplant.

Am Ende der mit 14.714 gesegelten Seemeilen (27.250 Kilometer) historisch längsten Etappe des Ocean Races erreichte das deutsche Boot die Ziellinie in der Nacht um 2.20 Uhr Ortszeit. Zuletzt hatte vor 22 Jahren die deutsche "illbruck" 2001 die Kap-Hoorn-Etappe und später auch die Gesamtwertung des Rennens um die Welt gewonnen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

(dpa)