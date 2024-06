Wer ist im Achtelfinale der EM 2024? Diese Teams sind dabei

Welche Mannschaften haben es ins Achtelfinale der EM 2024 geschafft? Wie läuft die Übertragung? Die Antworten und alle Infos zu den Terminen gibt es hier.

Die EM 2024 in Deutschland ist in vollem Gange. Die Gruppenphase ist noch nicht beendet, dennoch hat sich bereits am 2. Spieltag in einigen Gruppen entschieden, welche Mannschaften es in das Achtelfinale des Turniers schaffen. Wie bereits bei der EM 2016 lösen auch diesmal die vier besten Gruppendritten - neben den Gruppensiegern und Zweitplatzierten aus den Gruppen A bis F - das Ticket für das Achtelfinale. Es werden zunächst die Punkte der Drittplatzierten verglichen, danach die Tordifferenz, die erzielten Tore, die Siege in der Gruppenphase, die Fair-Play-Wertung und wenn auch nach diesem Kriterium kein besseres Team bestimmt werden kann, wird die Wertung der EM-Qualifikation hinzugezogen.

Welche Teams haben sich für das Achtelfinale der EM 2024 in Deutschland qualifiziert? Welche Sender übertragen die Spiele im Achtelfinale und wie sieht der Spielplan der ersten K.o.-Runde aus? Wir beantworten diese Fragen hier für Sie und haben alle Infos zum EM-Achtelfinale 2024.

Welche Teams sind für das EM-Achtelfinale 2024 qualifiziert?

Das hatten wohl die wenigsten Kritiker der Nationalmannschaft auf dem Schirm: Das DFB-Team hat sich als erste Mannschaft im Turnier für das Achtelfinale qualifiziert. Nach überzeugenden Auftritten gegen Schottland und Ungarn war Nagelsmanns Truppe der Einzug in die K.o.-Runde sicher. Im Match gegen die Schweiz hat die deutsche Mannschaft dann auch noch den Gruppensieg fest gemacht. Diese Mannschaften haben sich bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert:

Deutschland (1. Gruppe A)

(1. Gruppe A) Schweiz (2. Gruppe A)

(2. Gruppe A) Spanien (1. Gruppe B)

(1. Gruppe B) Portugal (1. Gruppe F)

(1. Gruppe F) Italien (2. Gruppe B)

Wir ergänzen die Liste fortlaufend, sobald die Ergebnisse der Gruppenphase vorliegen und weitere Achtelfinal-Teilnehmer feststehen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Achtelfinale der EM 2024: Termine und Spielplan

Laut dem Spielplan der EM 2024 beginnt das Achtelfinale am 29. Juni 2024. Deutschland muss an diesem Tag als Gruppensieger um 21 Uhr aufs Feld. Als Gruppenerster trifft die DFB-Elf im Achtelfinale auf den Zweiten in Gruppe C. Es könnten demnach England, Serbien, Dänemark oder Slowenien auf das deutsche Team warten. Als Gruppenzweiter erwartet die Schweiz nun die zweitplatzierte Mannschaft in Gruppe B, also Italien, Albanien oder Kroatien. Der Spielplan des EM-Achtelfinales 2024 im Überblick:

29. Juni 2024, 18 Uhr: Schweiz - Italien

- 29. Juni 2024, 21 Uhr: Deutschland - Zweiter Gruppe C

- Zweiter Gruppe C 30. Juni 2024, 18 Uhr: Sieger Gruppe C - Dritter D/E/F

30. Juni 2024, 21 Uhr: Spanien - Dritter A/D/E/F

- Dritter A/D/E/F 01. Juli 2024, 18 Uhr: Frankreich - Zweiter Gruppe E

- Zweiter Gruppe E 01. Juli 2024, 21 Uhr: Portugal - Dritter A/B/C

- Dritter A/B/C 02. Juli 2024, 18 Uhr: Sieger Gruppe E - Dritter A/B/C/D

02. Juli 2024, 21 Uhr: Österreich - Zweiter Gruppe F

Das EM-Achtelfinale 2024 live im Free-TV und Stream: Wer überträgt welches Spiel?

Die Übertragung der EM 2024 übernehmen MagentaTV, ARD, ZDF und RTL. Ausnahmslos alle Spiele des Turniers gibt es nur beim Streamingdienst der Telekom zu sehen. 46 der 51 Partien laufen jedoch auch im Free-TV. Bisher haben sich die Öffentlich-Rechtlichen und RTL noch nicht darüber geeinigt, welche Spiele wo laufen sollen. Sobald feststeht wer welches Achtelfinale überträgt, erfahren Sie es hier.