Wer ist im Viertelfinale der EM 2024? Diese Nationalteams sind dabei

Im Achtelfinale kämpfen die Nationalteams bei der EM 2024 bis zum 2. Juli ums Weiterkommen. Wer ist im Viertelfinale? Die Antwort und alle Infos gibt es hier.

In der Gruppenphase der EM 2024 gab es einige Überraschungen: Rumänien und Österreich belegten in starken Gruppen jeweils den 1. Platz, der Star-Kader von England konnte nicht überzeugen und Deutschland hat nicht ein Spiel verloren. Darauf hätten vor dem Turnierstart wohl die wenigsten Fußballexperten getippt. Auch, dass Georgien es bei der ersten EM-Teilnahme des Landes direkt ins Achtelfinale geschafft hat, ist eine absolute Sensation. Das Team von Willy Sagnol konnte sich mit Spielfreude, Ehrgeiz und eisernem Willen mit einem 2:0 gegen Portugal durchsetzen und so als einer der besten Dritten den Einzug in die K.o.-Runde feiern.

Die englische Mannschaft steht unterdessen in der Kritik. Vor allem Trainer Gareth Southgate muss aufgrund des uninspirierten Spielstils seiner Mannschaft einiges anhören. Er selbst sagt dazu, dass er sich nicht mit der Kritik befasse, wie die British Broadcasting Corporation (BBC) berichtet. Er könne sich so besser auf seine Aufgabe konzentrieren, das Team durch das Turnier zu führen. Im Match gegen die Slowakei schien ihm aber genau das nicht zu gelingen. In der Nachspielzeit konnten sich die Engländer mit einem Treffer zum 1:1 in die Verlängerung retten, in der Harry Kane den 2:1 Siegtreffer erzielte.

Wer hat es ins Viertelfinale der EM 2024 in Deutschland geschafft? Die Antwort und alle bisher qualifizierten Teams haben wir hier für Sie.

Welche Teams sind für das EM-Viertelfinale 2024 qualifiziert?

Das Achtelfinale der EM 2024 findet vom 29. Juni bis zum 2. Juli 2024 statt. Am 5. Juli geht es dann mit dem Viertelfinale weiter. Der Spielplan des EM-Achtelfinales im Überblick:

29. Juni 2024, 18 Uhr: Schweiz - Italien (2:0)

- (2:0) 29. Juni 2024, 21 Uhr: Deutschland - Dänemark (2:0)

- (2:0) 30. Juni 2024, 18 Uhr: England - Slowakei (2:1 n.V.)

- (2:1 n.V.) 30. Juni 2024, 21 Uhr: Spanien - Georgien (4:1)

- (4:1) 01. Juli 2024, 18 Uhr: Frankreich - Belgien (1:0)

- (1:0) 01. Juli 2024, 21 Uhr: Portugal - Slowenien

- 02. Juli 2024, 18 Uhr: Rumänien - Niederlande

- 02. Juli 2024, 21 Uhr: Österreich - Türkei

Diese Mannschaften haben sich für das Viertelfinale qualifiziert:

Schweiz

Deutschland

England

Spanien

Viertelfinale der EM 2024: Termine und Spielplan

Laut dem Spielplan der EM 2024 beginnt das Viertelfinale am 5. Juli 2024. Deutschland hat das Achtelfinale gegen Dänemark gewonnen, nun muss die DFB-Elf am 5. Juli gegen den Spanien ran. So gut die Georgier auch in der ersten Halbzeit gespielt haben, die Spanier stellten in vor allem in Hälfte zwei ihre Klasse unter Beweis und schickten die EM-Neulinge nach Hause. Der Spielplan des EM-Viertelfinales 2024:

05. Juli 2024, 18 Uhr: Spanien - Deutschland

- 05. Juli 2024, 21 Uhr: Sieger AF 3 - Sieger AF 1

3 - Sieger 1 06. Juli 2024, 18 Uhr: England - Schweiz

- 06. Juli 2024, 21 Uhr: Sieger AF 7 - Sieger AF 8

Wir ergänzen die entsprechenden Mannschaften, sobald die Sieger der Achtelfinalspiele feststehen.

Das EM-Viertelfinale 2024 live im Free-TV und Stream: Wer überträgt welches Spiel?

Für die Übertragung der EM 2024 sind in Deutschland ARD, ZDF, RTL und MagentaTV zuständig. Der Streamingdienst der Telekom hat sich die Übertragungsrechte für das Turnier gesichert und Sublizenzen an die Free-TV-Anbieter verkauft. Fünf Spiele wurden exklusiv bei MagentaTV übertragen, ab dem Viertelfinale gibt es jedoch alle Spiele kostenlos im Free-TV und Stream zu sehen.

Welcher Sender welches Viertelfinale zeigt, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir informieren Sie hier darüber, sobald sich die Sender untereinander geeinigt haben. Die ARD hat im Viertelfinale die Vorwahl und wird höchstwahrscheinlich das Spiel der deutschen Nationalmannschaft zeigen, falls sich der DFB-Kader gegen Dänemark durchsetzen kann.