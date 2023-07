Bundesliga-Auftakt 23/24: Werder Bremen - Bayern München live im Free-TV und Stream

Das Bundesliga-Auftaktspiel Werder Bremen - Bayern München läuft live im Free-TV und Stream. Hier erfahren Sie alles rund um Termin und Übertragung des Spiels.

Mitte August geht endlich die neue Bundesliga-Saison los. Das Auftaktspiel gebührt traditionell dem deutschen Meister - also meistens dem FC Bayern. Dieser sorgt auch schon in der Woche vor dem Saisonauftakt für gute Fußball-Unterhaltung beim Supercup gegen den RB Leipzig.

Der Gegner der Bayern im Auftaktspiel zur Saison 23/24 ist diesmal Werder Bremen. Die Bremer konnten in ihren letzten fünf Spielen der vergangenen Saison nicht einen einzigen Sieg für sich verbuchen und brauchen dementsprechend einen guten Start in die neue Bundesliga-Runde. Gleich im ersten Spiel gegen den Rekordmeister zu spielen, war da sicherlich nicht erwünscht. Doch sollte ihnen ein Sieg gegen den FC Bayern gelingen, dann wäre das der wohl optimale Moral-Schub für die Mannschaft.

Wann geht die Bundesliga-Saison 23/24 los? Um wie viel Uhr wird das Auftaktspiel zwischen Bayern und Bremen angepfiffen? Die Antworten darauf sowie alles rund um die Übertragung des Spiels Werder Bremen - Bayern München erfahren Sie hier.

Bundesliga-Auftakt 23/24: Werder Bremen vs. Bayern München - Termin und Uhrzeit, wann ist Anpfiff?

Laut Spielplan der Bundesliga 23/24 wird die neue Saison am Freitag, dem 18. August eröffnet. Danach folgen dann das ganze Wochenende über die anderen Begegnungen des 1. Spieltags. Der Anpfiff für das Spiel Werder Bremen gegen Bayern München und damit auch für die Bundesliga 23/24 ist um 20.30 Uhr.

Gespielt wird allerdings nicht beim deutschen Meister zuhause. Stattdessen findet das Eröffnungsspiel im Heimatstadion von Werder Bremen statt, im Wohninvest Weserstadion. Zumindest den Heimvorteil haben die Bremer also auf ihrer Seite.

Bundesliga-Übertragung 23/24: Werder Bremen - Bayern München live im Free-TV und Stream.

Die Übertragung der Bundesliga 2023/24 erfolgt auch in der kommenden Saison wieder hauptsächlich über die Pay-TV-Sender Sky und DAZN. Die beiden Sport-Streaming-Giganten teilen die Ausstrahlung der Spiele unter sich auf, sodass kaum noch Platz für weitere Sender bleibt. Allerdings gibt es für alle ohne teures Abo bei den Streaming-Anbietern dennoch einen kleinen Lichtblick: Sat.1 zeigt einige ausgewählte Partien auch im Free-TV. Zu diesen zählt auch direkt das Auftaktspiel der Hinrunde zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen.

Auch im Live-Stream ist das Spiel kostenlos zu sehen. Denn alle von Sat.1 gezeigten Spiele sind nicht nur im Free-TV, sondern auch im Stream bei ran.de zu sehen.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle wichtigen Infos rund um die Übertragung des Spiels Werder Bremen - FC Bayern München zusammengestellt:

Spiel: Werder Bremen - FC Bayern München , Auftaktspiel Bundesliga 2023/24

- , Bundesliga 2023/24 Datum: Freitag, 18. August 2023

Freitag, 18. August 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Wohninvest Weserstadion

Wohninvest Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Pay-TV: DAZN

DAZN Übertragung im Live-Stream: ran.de

Bundesliga 23/24: Ergebnisse und Aufstellung zum Spiel FC Bayern gegen Werder Bremen im Live-Ticker

Alle Infos rund um das Auftaktspiel der neuen Bundesliga-Saison finden sich natürlich ebenfalls in unserem Live-Ticker. Mit diesem kann man auch problemlos von unterwegs das Spielgeschehen bei der Partie FC Bayern gegen Werder Bremen mitverfolgen. Neben der Aufstellung der Mannschaften finden sich auch alle Infos um den Spielverlauf und am Ende selbstverständlich auch das Ergebnis im Live-Ticker.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Werder Bremen vs. Bayern München: Bilanz der Partie

Die Bilanz der Partie FC Bayern vs. Werder Bremen sieht ähnlich aus wie die anderen Bilanzen des Rekordmeisters gegen seine Konkurrenten aus der Bundesliga. Mit einem klaren Vorsprung von 71 zu 28 Siegen ist Bayern eigentlich fast immer der Favorit, wenn die beiden Mannschaften spielen. Allerdings ist der Unterschied zwischen den beiden Vereinen auch nicht so groß, dass ein Sieg der Bremer total unwahrscheinlich wäre. Immerhin kommen zu den 28 Siegen gegen die Bayern auch noch 26 Unentschieden hinzu. Nachdem sich die Münchner in der vergangenen Saison allerdings beinahe dem Borussia Dortmund geschlagen geben mussten, dürften sie diesmal alles daran setzen, ein solches Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze zu vermeiden. Ein Sieg im ersten Saison-Spiel ist da sicherlich fest eingeplant.