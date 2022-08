Werder Bremen - Stuttgart live im TV und Stream: Termin und Übertragung

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga: Hier finden Sie einen Live-Ticker und die Infos rund um die Übertragung live im TV und Stream, Termin und Uhrzeit.

Der erste Bundesligaspieltag ist vorbei, der zweite Spieltag steht bereits wieder an – die Bundesliga zurück! Der VfB Stuttgart empfing zum Auftakt die Mannschaft von RB Leipzig. Vor 46.000 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena gingen die Gäste früh in Führung, doch Stuttgart glich nach einer guten halben Stunde aus. Nach 90. Minuten Fußball trennten sich die Teams 1:1 unentschieden.

Ein weiteres Unentschieden zum Start in die Bundesligasaison 2022/23 gab es bei der Partie der Wolfsburger gegen den Bundesligarückkehrer aus Bremen. Nach einem Gegentor in der Anfangsviertelstunde schlug die Elf von der Weser kurz darauf doppelt zu und übernahm zwischenzeitlich die Führung. Der Ausgleich kurz vor Schluss war allerdings leistungsgerecht – 2:2 lautete das Endergebnis.

Am 2. Spieltag der Fußballbundesliga reisen die Schwaben in den hohen Norden zum SV Werder Bremen. Alle Informationen rund um die Partie und die Übertragung im Free-TV und Live-Stream, einen Live-Ticker sowie die Bilanz der beiden Teams finden Sie hier.

Video: SID

SV Werder Bremen - VfB Stuttgart: Wann ist Anstoß?

Das Spiel Bremen vs. Stuttgart wird am Samstag, 13. August, um 15.30 Uhr angepfiffen – zur Fußball-Primetime. Die weiteren Ansetzungen der Saison 2022/2023 entnehmen Sie am besten unserem Spielplan der Bundesliga.

SV Werder Bremen vs. VfB Stuttgart: Wo wird die Partie im TV und Live-Stream übertragen – gibt es eine Free-TV Übertragung?

Sky und DAZN teilen sich die Übertragung der Bundesliga, die Samstagsspiele der Bundesliga sind immer auf Sky zu sehen – so auch die Partie von Bremen gegen Stuttgart.

Die wichtigsten Daten zum Spiel Bremen vs. Stuttgart zusammengefasst:

Lesen Sie dazu auch

Spiel: SV Werder Bremen - VfB Stuttgart , 2. Spieltag der Bundesliga 2022/23

- , 2. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Samstag, 13. August 2022

Samstag, 13. August 2022 Uhrzeit : 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Wohninvest-Weserstadion, Bremen

Wohninvest-Weserstadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Für die restlichen Spiele haben wir die Infos rund um die Übertragung der 1. Fußball-Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream ebenfalls gesammelt.

SV Werder Bremen - VfB Stuttgart: Live-Ticker und Bundesliga-Radio

Wenn Sie auf das kostenpflichtige Abo verzichten wollen, bleiben Ihnen zwei kostenfreie Möglichkeiten: Das Bundesliga-Radio oder unser Live-Ticker. Das Radio gibt es zusätzlich im Konferenz-Modus.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

SV Werder Bremen gegen VfB Stuttgart: Bilanz

Sage und schreibe 110 Mal trafen der SV Werder Bremen und der VfB Stuttgart laut der sportschau bereits aufeinander. Die Bilanz könnte kaum ausgeglichener sein: 38 Siege gingen an die Weser, 39 Mal an die Stadt am Neckar. Die verbleibenden Partien endeten unentschieden. Auch das Torverhältnis ist ausgewogen, mit leichten Vorteilen für die Werderaner: 185 zu 167 Toren. (AZ)