West Ham United - Eintracht Frankfurt: Übertragung der EL live im Free-TV oder Stream und Live-Ticker

Im Halbfinale der Europa League begegnen sich heute West Ham United und Eintracht Frankfurt. Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream, Termin, Uhrzeit und Bilanz sowie einen Live-Ticker.

In der aktuellen Saison 2021/22 der UEFA Europa League finden vom 28. April bis zum 5. Mai 2022 die Halbfinalspiele statt. Im Halbfinale stehen die Mannschaften West Ham United, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und die Glasgow Rangers. Insgesamt hat die UEFA in der aktuellen EL Saison verändert, dass nur noch 32 anstatt wie bisher 48 qualifizierte Teams in die Gruppenphase kommen. Außerdem wurden aufgrund des Krieges alle russischen Vereine von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen.

Im Rahmen des Halbfinales begegnen sich West Ham United und Eintracht Frankfurt. In diesem Artikel finden Sie alle Infos rund um die Europa League Partie inklusive Liveticker.

West Ham United - Eintracht Frankfurt: Datum und Uhrzeit für den Anstoß in der Europa League

Die Partie findet heute am ersten Tag der Halbfinales, am Donnerstag, 28. April 2022 statt. Anstoß ist um 21.00 Uhr im Olympiastadion in London.

Übertragung von West Ham United gegen Eintracht Frankfurt: Live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Der Sender RTL hat sich für insgesamt drei Jahre alle Free-TV und Pay-TV-Rechte der UEFA Europa League gesichert. Daher laufen die Partien entweder gratis bei RTL und RTL Nitro oder live im Stream bei RTL+. Für den sendereigenen Streaming-Dienst wird jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Die Partie West Ham United gegen Eintracht Frankfurt wird neben dem RTL+-Live-Stream auch im Free-TV zu sehen sein.

Hier die Übersicht:

Spiel: West Ham - Eintracht Frankfurt , Hinspiel im Halbfinale der Europa League 2021/22

- , Hinspiel im der 2021/22 Datum: Donnerstag, 28. April 2022

Donnerstag, 28. April 2022 Uhrzeit : 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Olympiastadion, London

Olympiastadion, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

EL 2021/22 Live-Ticker: Alles zu Spielplan, Spielstand, Ergebnisse und Aufstellung

Im Live-Ticker unseres Datencenters finden Sie alle Informationen zur Europa League Saison 2021/22. Zudem haben wir stets einen zeitaktuellen Überblick über Ergebnisse, Tabellenplatzierung und Punkte für Sie:

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Europa League Übertragung: Wo laufen die Spiele der Saison 21/22?

Sie können die EL Spiele der aktuellen Saison auf RTL, RTL Nitro sowie beim Streaming-Dienst RTL+ anschauen. Damit hat sich die Mediengruppe RTL sowohl alle Free-TV- als auch alle Pay-TV-Rechte der Saison 2021/22 für insgesamt drei Jahre gesichert.

Im bisherigen Verlauf des Turniers hat RTL+ pro Spieltag bis zu acht Spiele der EL zur Verfügung gestellt. Im Free-TV läuft pro Spieltag in der Regel ein Match mit deutscher Beteiligung. Am 28. April wird jedoch nur das Eintracht Spiel kostenfrei übertragen.

Bei RTL+ können Sie mit einer kostenlosen Registrierung in der Basis-Version die Programm-Highlights der Sendergruppe mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Ansonsten stehen Ihnen die "Premium"-Version für 4,99 Euro pro Monat oder die "Premium Duo"-Version, mit der Sie von zwei Geräten gleichzeitig streamen können, für 7,99 Euro monatlich zur Verfügung. Falls Sie den Streaming-Dienst erst einmal testen möchten, können Sie dies mit einem kostenlosen Probemonat tun.

Bilanz und Infos zu West Ham vs. Eintracht Frankfurt

Die beiden Mannschaften sind sich bisher zweimal im Pokal der Pokalsieger im Halbfinale begegnet. Die Spiele liegen jedoch schon ein paar Jährchen zurück und haben im Frühjahr 1979 stattgefunden. Damals ging eine Partie 3:1 für West Ham United und eine 2:1 für die Eintracht aus. Das Torverhältnis liegt damit mit 4:3 bei West Ham. Trotzdem sagt ein so lange zurückliegendes Spiel natürlich wenig über die aktuellen Mannschaften aus. Daher geben wir Ihnen hier einen kleinen Überblick über die letzten Spiele der beiden Kontrahenten:

West Ham:

In den vergangenen sieben Spielen hat West Ham dreimal gewonnen, musste zweimal eine Niederlagen einstecken und hat zwei Partien unentschieden gespielt.

Frankfurt:

Eintracht Frankfurt sorgte zuletzt in Barcelona für Aufsehen, als sie am 14. April im Camp Nou das Heim-Team mit 3:2 schlugen. Das war aber auch ihr einziger Sieg in den letzten sieben Spielen. Von den restlichen Begegnungen gingen vier unentschieden aus und zweimal haben die Frankfurter verloren.