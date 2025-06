Zeit fürs Träumeland: Wie der Sohn von NBA-Champ Hartenstein den Erfolg des Papas verpennte

Der erste Kampf des Lebens ist der um genug Schlaf. Also zumindest von der Seite der Eltern. Wenn der Nachwuchs endlich eingeschlummert ist, müssen Mami oder Papi sich im Stil eines Ninjas aus dem Zimmer schleichen. Denn jeder Knarzer kannn dazu führen, dass die Bubu-Zeit wieder vorbei ist. Auf der anderen Seite ist es auch durchaus mal in der Verlosung, dass der neue Erdenbürger mitten während des Mittagessens über der Tomatensuppe ins Träumeland entschwindet und sich auch nicht davon stören lässt, wenn der Kopf im Teller gelandet ist.

Dass Kinder nie dann schlafen, wenn sie es nach dem Willen ihrer Eltern sollen – aber eben auch inmitten des größten Krachs schlafen können, hat nun der einjährige Elijah Hartenstein einem Millionenpublikum gezeigt. Elijahs Vater hört auf den Namen Isaiah Hartenstein, geht hauptberuflich einer Tätigkeit als Basketball-Profi bei den Oklahoma City Thunder in der NBA nach – und hat in der Nacht auf Montag als erster Deutscher seit Dirk Nowitzki den Titel des NBA-Champions geholt. Ziemlich große Sache für den Papa, der erst der zweite deutsche NBA-Champion überhaupt ist – und doch eher geht so spannend für Hartenstein junior. Denn nach dem Sieg gegen die Indiana Pacers zeigten TV-Bilder, wie Elijah inmitten des Trubels auf der Schulter seines Vaters schläft. Als Hartenstein Senior von einem TV-Team auf den schlafenden Sohn angesprochen wurde, sagte er: „Ich weiß nicht, warum er schläft, ich glaube, ihm ist es nicht laut genug.“