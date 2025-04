Schmidts reinigendes Gewitter: Warum der FCH wieder in der Spur ist

Man darf sich Frank Schmidt als Trainer mit einer sehr verbindlichen Ansprache vorstellen. Der 51-Jährige betont des Öfteren, dass in seinem Verein, dem 1. FC Heidenheim, eine ebenso ungefilterte wie direkte Gesprächskultur herrscht. Insofern dürfte in der Spielanalyse des 0:3 der Heidenheimer gegen Gladbach an sehr offenen Worten nicht gemangelt haben. Dem Vernehmen war es sogar ein mindestens mittelgroßer Tsunami, der Anfang März durch die FCH-Kabine gerauscht ist. Als Frank Schmidt einen Monat später, vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) dazu befragt wird, gibt er sich moderat. „Es hat ein bisschen gerappelt. Es braucht auch mal klare Worte. Aber das war alles im menschlich erträglichen Bereich. Meine Mannschaft bekommt von mir das, was angesagt ist.“

Tatsächlich scheint Schmidt Anfang März die richtigen Worte gefunden zu haben. Die bittere 0:3-Pleite in dem Heimspiel markierte den Tiefpunkt für den Klub. Schmidts Team ging völlig orientierungslos in die Partie, lag nach einer halben Stunde mit 0:2 zurück und rutschte nach dem Abpfiff erstmals auf den letzten Tabellenplatz ab, hinter die einst abgeschlagenen Kieler und Bochumer. Die Geschichte der forschen Newcomer von der Ostalb – sie schien auserzählt zu sein. Schmidts Worte verfehlten aber nicht ihre Wirkung: Das Gladbach-Spiel war der Startpunkt für einen Formanstieg der Heidenheimer. Nach einem Unentschieden in Hoffenheim gab es zwei Siege, ein 3:1 gegen den direkten Konkurrenten Kiel und am vergangenen Wochenende ein 1:0 in Wolfsburg. Erstmals in dieser Saison gab es drei Spiele in Folge ohne Niederlage für den FCH. Schmidt formuliert es so: „Wir haben uns danach aufgerichtet.“

Frank Schmidt leitet Comeback des 1. FC Heidenheim nach Gladbach-Pleite an

Natürlich scheint nicht nur ein Donnerwetter namens Frank Schmidt für den Aufschwung der Heidenheimer verantwortlich zu sein. Eine weitere bittere Heimpleite stellte sich im Nachhinein auch als Segen heraus. Ende Februar verlor der FCH das Play-off-Rückspiel in der Conference League 1:3 gegen den FC Kopenhagen. Nach einem 2:1-Sieg in Dänemark kassierte das Team in der Verlängerung den K.o. Dass es auch ein Vorteil ist, sich nur noch auf die Liga konzentrieren zu können, gab Schmidt auch zu. Um die Belastung für die einzelnen Spieler erträglich zu halten, setzte Schmidt bei seiner Aufstellung auf ein Rotationsprinzip. Bedeutet: In den englischen Wochen kam jeder mal zum Einsatz – also auch Spieler, deren Formkurve eigentlich eher einen Bankplatz gerechtfertigt hätte. „Natürlich gilt immer das Leistungsprinzip, aber durch die Conference League war das ein Stück weit ausgehebelt“, gab Schmidt gewohnt direkt zu. Seitdem für den FCH nur noch der Fokus auf der Bundesliga liegt, sieht das anders aus: „Es geht jetzt knallhart um die Stammplätze.“

Die personelle Besetzung jener Stammplätze ist ein weiterer Grund für den Aufschwung. Eine Planstelle im defensiven Mittelfeld ist nach dem Gladbach-Desaster zum Beispiel an Niklas Dorsch vergeben. Der 27-Jährige war im Sommer für die Rekordablöse von 3,5 Millionen Euro vom FC Augsburg gekommen. In Heidenheim hatte er aber ebenso mit Verletzungsproblemen wie in Augsburg zu kämpfen. Zugleich gilt aber auch: Mit Dorsch verlor der FCH im Jahr 2025 noch kein Spiel. Nach einem 2:0 gegen Union und einem 3:3 in Bremen verletzte sich Dorsch am Innenband und fiel aus, erst gegen Hoffenheim kehrte er zurück. Schmidt lobt Dorsch, den er von 2018 bis 2020 schon einmal in Heidenheim trainiert hatte, für dessen Ballsicherheit, aber auch dessen Nebenmann Jan Schöppner: „Sie sind unterschiedliche Spieler und ergänzen sich gut.“ Der spielstarke Dorsch und der Abräumer Schöppner verliehen dem gesamten Team Stabilität. Ein anderes Erfolgsduo ist im Heidenheimer Angriff zu finden: Marvin Pieringer und Winter-Neuzugang Budu Zivzivadze vom Karlsruher SC. Beide waren mit jeweils zwei Treffern in den vergangenen drei Spielen Garanten für die Siege. „Sie haben sich gefunden und profitieren voneinander“, sagte Schmidt.

Frank Schmidt hofft auf eine Pokalatmosphäre gegen Leverkusen

Gegen Leverkusen wird Zivzivadze dem FCH fehlen, eine Muskelverletzung verhindert seinen Einsatz. Die Vorzeichen vor dem Spiel sind für Schmidt klar: „Wir spielen als schwächste Heimmannschaft der Liga gegen das beste Auswärtsteam. Aber wenn es klar wäre, wie das Spiel ausgeht, müsste niemand in unser Stadion kommen.“ Im Fußball komme es eben oft anders als erwartet – was nicht zuletzt das überraschende Pokal-Aus der Leverkusener unter der Woche in Bielefeld gezeigt hat. Die Arminia habe gezeigt, wie man gegen den Doublesieger auftreten müsse: „Sie haben es herausragend gemacht und Leverkusen nicht ins Spiel kommen lassen.“ Für das eigene Spiel hat Schmidt deswegen einen Wunsch an die Fans. „Ich hoffe auf eine Pokalatmosphäre.“