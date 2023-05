Was muss passieren, damit der FC Bayern dieses Wochenende Meister wird?

Anders als es deutsche Fußballfans gewohnt sind, ist das Rennen um die Meisterschaft in dieser Saison vor dem vorletzten Spieltag noch nicht entschieden. Doch am Sonntag könnte sich das ändern.

Die Bundesliga ist in diesem Jahr so spannend wie seit Jahren nicht mehr. Vor dem vorletzten Spieltag trennt den FC Bayern auf Platz eins und die dahinter liegende Borussia aus Dortmund nur ein Punkt. Noch ist für beide Teams alles möglich im Kampf um die Meisterschaft. Doch schon an diesem Wochenende könnte das Duell entschieden werden. Dabei spielt auch der FC Augsburg eine entscheidende Rolle.

Bundesliga: FC Bayern könnte am Sonntag vorzeitig Meister werden

Der FC Bayern spielt bereits am Samstag in der Allianz Arena gegen RB Leipzig. Gewinnt der Rekordmeister, baut er großen Druck auf den BVB auf, der am Sonntag in Augsburg zu Gast ist. Verliert Dortmund in der Fuggerstadt, steht der FC Bayern am Sonntagabend – einen Spieltag vor Ende der Saison – als Meister fest.

Entscheiden Leipzig oder Augsburg also die Meisterschaft mit? Für beide Teams geht es noch um einiges. Leipzig liegt aktuell auf Rang drei und ist damit auf dem besten Weg, sich einen Platz für die Champions League zu sichern. Der SC Freiburg auf Platz fünf liegt allerdings nur vier Punkte hinter Leipzig. Bei einer Niederlage in München könnte es für die Sachsen nochmal eng werden. Gewinnt das Team, ist die Champions-League-Teilnahme perfekt.

Dann läge auch Dortmund bei einem Sieg in Augsburg zwei Punkte vor dem FC Bayern. Doch auch für den FCA könnten Punkte gegen den BVB wichtig sein. Denn Augsburg kämpft noch um den Klassenerhalt. Aktuell trennen die Fuggerstädter vier Punkte vom Relegationsplatz, fünf von einem direkten Abstiegsplatz. Zuletzt konnte der FCA in der Saison 2020/21 zu Hause gegen den BVB gewinnen.

FC Bayern oder BVB: Wer hat besseres Torverhältnis?

Bei einem Unentschieden und/oder einer Niederlage des FC Bayern und/oder einem Sieg des BVB entscheidet sich die Meisterschaft erst am letzten Spieltag. Der FC Bayern spielt dann beim 1. FC Köln, Dortmund empfängt Mainz 05. Am Ende könnte sogar noch das Torverhältnis die Entscheidung im Meisterschaftsrennen bringen. Das spricht aber aktuell klar für den FC Bayern: 89:34 für München und 78:42 für Dortmund.

FC Bayern verspricht Freibier bei Sieg des FC Augsburg

Für die Partie gegen den BVB wollte der FC Bayern für den FCA einen zusätzlichen Anreiz für eine mögliche Schützenhilfe geben. "Wenn die Augsburger gewinnen, dann bekommen sie einen Paulaner Bierzug von uns geschickt", kündigte Bayern-Präsident Herbert Hainer an. Doch so richtig viel Lust auf die Bierladung aus der Landeshauptstadt hat man in Augsburg nicht. Das liegt vor allem daran, dass der FC Augsburg schon einen Getränkelieferanten hat: In der Augsburger WWK-Arena wird Bier der Brauerei Riegele ausgeschenkt.