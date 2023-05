Die laufende Bundesliga Saison neigt sich dem Ende zu. Wer wird in der Saison 22/23 Deutscher Meister? Wir informieren Sie hier, wie oft der BVB schon Meister war.

Kinder, die vor zehn Jahren geboren wurden, kennen keinen anderen Deutschen Meister im Fußball als den FC Bayern München, welcher in der vergangenen Saison die zehnjährige Meisterschaft in Folge perfekt machte. Kaum zu glauben, dass es vorher auch andere Meister im deutschen Fußball gab, wie zum Beispiel Borussia Dortmund.

Wie oft war Borussia Dortmund bereits Deutscher Meister? In welchen Jahren hat der BVB es auf den 1. Platz der Bundesliga geschafft? Wann wurde die Meisterschaft knapp verpasst? Bleiben Sie dran, wir haben die Details hier für Sie.

Wie oft war Borussia Dortmund Deutscher Meister?

In der Vereinsgeschichte war Borussia Dortmund achtmal Deutscher Meister. Zuletzt wurde der BVB im Jahr 2012 Deutscher Meister im Fußball. In dieser Saison erreichte Schwarz-Gelb nach 34 Spieltagen 81 Punkte. Ob der BVB einen weiteren Meistertitel in die Chronik aufnehmen kann, zeigt sich am letzten Spieltag der laufenden Bundesliga Saison 22/23.

In welchen Jahren war Borussia Dortmund Deutscher Meister?

Für einen besseren Überblick haben wir Ihnen hier eine Übersicht zu allen Deutschen Meisterschaften von Dortmund zusammengetragen (vor der Einführung der Bundesliga gab es ein Endspiel um den Meister-Titel):

1956 (Finale, 4:2 gegen Karlsruhe )

) 1957 (Finale, 4:1 gegen den HSV )

) 1963 (Finale, 3:1 gegen Köln )

) 1995 (49 Punkte)

1996 (68 Punkte)

2002 (70 Punkte)

2011 (75 Punkte)

2012 (81 Punkte)

2012 gewann der BVB nicht nur die Meisterschaft, sondern gewann auch unter damaligen Trainer Jürgen Klopp den DFB-Pokal. Somit machte Schwarz-Gelb das Double perfekt, und zwar das erste Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte. Neben acht Deutschen Meisterschaften, wurde der BVB 10-Mal Vizemeister. In diesen Jahren war Borussia Dortmund Vizemeister:

1949

1961

1966

1992

2013

2014

2016

2019

2020

2022

Wer wird Deutscher Meister 2022/2023?

So spannend wie in der laufenden Bundesliga Saison war es lange nicht mehr. Der BVB und der FC Bayern München liefern sich ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft. Aktuell hat Dortmund die Nase vorn, was sich allerdings schnell wieder ändern könnte. Abgerechnet wird in diesem Jahr erst am letzten Spieltag. Wirft man einen Blick auf das zuletzt ausgetragene direkte Duell der beiden deutschen Topmannschaften, musste sich der BVB den Münchnern geschlagen geben. Am ersten April gewann der FC Bayern mit 4:2 gegen die Dortmunder. Wer Deutscher Meister wird entscheidet sich morgen am 27. Mai 2023.

Das ist die Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund

Der Ballspielverein Borussia Dortmund, kurz BVB, wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. Im Dortmunder Verein wird allerdings nicht nur Fußball gespielt, es gibt weiterhin noch eine Handball- und Tischtennisabteilung, wobei der Fokus auf dem Fußball liegt. Insgesamt gewann die Borussia aus Dortmund in der gesamten Vereinsgeschichte achtmal die Deutsche Meisterschaft, fünfmal den DFB-Pokal, einmal den Europapokal der Pokalsieger, einmal die Champions League sowie einmal den Weltpokal.

2023 konnte der Verein mit Sitz in Dortmund 175.000 Mitglieder verzeichnen und ist damit der viertgrößte Fußballverein in Deutschland. Dortmund spielte in der laufenden Saison in der Fußball-Bundesliga, im DFB-Pokal sowie in der Champions League mit.