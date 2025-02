Schummel-Schiri? Collina verrät ein Detail über das WM-Finale 2002

Er war der Bruce Willis unter den Schiedsrichtern. Pierluigi Collina überzeugte durch seinen streng-lässigen Auftritt und seine markante Glatze. Mit seiner meist souveränen Spielleitung gilt der Italiener als Ikone im internationalen Fußball. Der Unparteiische war der Gegenentwurf zu Robert Hoyzer, der mit einem Bestechungsskandal im Jahr 2004 die Fußball-Welt erschütterte. Hoyzer nahm Geld und einen Plasma-Fernseher von der kroatischen Wettmafia an.

Nun kommt raus: Collina hat ebenfalls geschummelt. Wenn auch nur ein ganz klein wenig, wie er in einem Interview einräumte. Ausgerechnet in einem der größten Spiele seiner Karriere. Der 64-Jährige gestand, dass er das WM-Finale 2002 zwischen Brasilien und Deutschland länger laufen ließ, um an den Ball zu kommen.

Collina über das WM-FInale 2002: Endspiel-Ball als Erinnerungsstück

„Damals pfiff ich das Spiel mit 13 oder 14 Sekunden Verspätung ab, ohne Rücksicht auf das Ergebnis, um sicher zu sein, dass ich den Ball in den Händen hielt“, sagte Collina. Er wollte ein persönliches Erinnerungsstück. Lange Zeit hielten die damaligen deutschen Rumpelfüßler gegen die Ballzauberer gut dagegen. Bis Oliver Kahn mit einem kapitalen Bock das Final-Drama einleitete. Die eigenwillige Verlängerung änderte nichts: Deutschland verlor 0:2. Collina erinnert sich auch daran, wie ihm nach dem Finale in der japanischen Stadt Yokohama bei der Siegerehrung jemand versuchte, den Ball abzuluchsen – ohne Erfolg. „Auf den Fotos der Zeremonie bin ich immer mit dem Ball in der Hand zu sehen.“ Die Final-Kugel liegt nun in einem Fitness-Studio, in dem Collina beschäftigt ist. Es sei ihm verziehen. Der geständige Schummler feiert an diesem Donnerstag seinen 65. Geburtstag.