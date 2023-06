Wildwassersport

Deutsches Sprint-Team bleibt hinter den Erwartungen zurück

Im C2 fuhren der Schwaben-Kanute Normen Weber (links) und Andreas Heiliger noch an den Medaillenrängen vorbei, im C1-Teamwettbewerb aber holten sie am Augsburger Eiskanal schließlich WM-Gold.

Plus In den Einzeldisziplinen gibt es keine Medaillen für die Gastgeber, am Ende aber noch Gold und Silber im Team. Zu Tränen gerührt ist auch eine Augsburger Rennkanutin.

Obwohl sie bei ihrer wohl letzten WM-Teilnahme keine Medaille mehr holte, sondern im Finale auf Rang fünf landete, weinte Sabine Füsser Freudentränen. Die erfahrene Paddlerin von den gastgebenden Kanu Schwaben Augsburg war bei den Sprint-Titelkämpfen auf ihrer Heimstrecke am Eiskanal im Kajak Einer der Frauen die schnellste Deutsche und konnte ihre gute Platzierung im Endklassement angesichts der jungen internationalen Konkurrenz kaum fassen. "Das ist die pure Freude, weil es ein brutal starkes Ergebnis für mich ist. Ich meine, ich bin 48 Jahre alt. Das könnten alle meine Töchter sein. Der fünfte Platz ist für mich wie Gold", brachte Füsser mit gebrochener Stimme noch heraus, bevor sie sich von Fans und Familie herzen ließ. Es war einer der wenigen Momente bei dieser Sprint-Weltmeisterschaft, in denen sich Freude und große Gefühle breitmachten.

Ansonsten herrschte lange Zeit Tristesse im Team des Deutschen Kanu Verbands, denn in allen sechs Einzeldisziplinen fuhren die deutschen Starterinnen und Starter mal mehr, mal weniger knapp an den Medaillenrängen vorbei – selbst die favorisierten, zu denen auch der bisher zweifache Weltmeister Normen Weber von den gastgebenden Kanu Schwaben Augsburg zählte. Souverän hatte der Bundeswehr-Offizier im Canadier Einer und an der Seite von Andreas Heiliger im Canadier Zweier am Samstag noch den Finaleinzug geschafft. Doch dann klappte es in beiden Endläufen nicht so recht mit der Ideallinie.

