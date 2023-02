Im Oktober letzten Jahres sorgte Elon Musk mit dem Kauf von Twitter für Aufsehen. Nun hat er womöglich ein neues Objekt der Begierde: Manchester United.

Will der zweitreichste Mensch der Welt einen der größten Fußballklubs der Welt kaufen? Englische Medien berichten übereinstimmend, dass Elon Musk nach der Übernahme von Twitter auch Interesse an einem Kauf von Manchester United hat. Laut der Daily Mail beobachtet Musk die Entwicklungen bei dem englischen Traditionsklub genau. Die US-amerikanische Glazer-Familie will die Red Devils verkaufen.

Will Elon Musk Manchester United kaufen?

Bis Freitag haben ernsthafte Interessenten Zeit, um ein Kaufangebot bei den Brüdern Avram und Joel Glazer zu hinterlegen. Der Preis für Manchester United soll bei mindestens fünf Milliarden Euro liegen. Eine stolze Summe, die sich Musk aber leisten könnte. Forbes schätzt sein Vermögen auf 188 Milliarden Euro und betitelt ihn als zweitreichsten Menschen hinter dem französischen Unternehmer Bernard Arnault.

Für Musk wäre der Preis für den Fußballklub also wohl kein größeres Problem. Bis Freitag wird sich zeigen, ob der CEO von Tesla ernsthaftes Interesse an den Red Devils hat.

Elon Musk: Kauf von Manchester United Thema bei Twitter

Musk und Manchester United. Eine Verbindung zwischen dem Tech-Milliardär und dem Spitzenklub wurde schon im August 2022 deutlich. Damals verkündete Musk, dass er Manchester United kaufen würde. Natürlich auf Twitter.

"Zudem kaufe ich Manchester United sehr gerne", twitterte er unter ein Posting, welches von seiner politischen Einstellung handelte. Er löste in der Folge allerdings auf, dass es sich nur um einen Spaß gehandelt hatte. Musk räumte in diesem Zuge aber auch ein, dass Manchester United seine Wahl wäre, wenn er sich einen Fußballklub aussuchen könnte: "Obwohl, wenn es irgendein Team wäre, wäre es ManU. Sie waren als Kind mein Lieblingsteam."

Für Twitter hatte der 51-Jährige im Oktober vergangenen Jahres 44 Milliarden Euro hinlegen müssen. Der Kauf von Manchester United dürfte deutlich günstiger werden. Allerdings müsste sich Musk dafür wohl in ein Wettbieten mit dem britischen Chemie-Milliardär Sir Jim Ratcliffe und einer Investoren-Gruppe aus Katar begeben. Zahlungskräftige Konkurrenz.

