Wimbledon 2023: Übertragung live im TV und Stream

Das berühmteste Tennisturnier weltweit läuft wieder im TV und Stream. Ob es die Übertragung vom Wimbledon 2023 auch im Free-TV gibt, erfahren Sie hier.

Es ist nicht nur das bekannteste, sondern auch gleichzeitig das älteste Tennisturnier der ganzen Welt: Die Wimbledon Championships gehen in die 136. Auflage. Zwei Wochen lang gibt es wieder regelmäßig Tennis zu sehen - bis zum 16. Juli 2023 dauern die Wettkämpfe an.

Sie wollen alles zu Wimbledon 2023 erfahren? Wo wird das Tennis-Turnier übertragen? Gibt es die Matches neben der Ausstrahlung im Stream auch im Free-TV zu sehen? Alle Infos dazu finden Sie hier.

Wimbledon 2023: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Wer kein Match aus dem Spielplan von Wimbledon 2023 verpassen will, kann auf den Anbieter Sky zurückgreifen: Rund 400 Stunden Live-Berichterstattung laufen auf gleich fünf Sky-Kanälen parallel. Wimbledon bei Sky ist Teil des Sport-Pakets und kostet aktuell 20 Euro monatlich im Jahresabo, danach 28 pro Monat. Davor gab es bereits die Qualifikation zwischen dem 26. bis 29. Juni im kostenlosen Livestream auf skysport.de oder in der Sky Sport App zu sehen. Auf Sky Sport Tennis gibt es täglich bis einschließlich zum Viertelfinale alle Live-Matches, Highlights, Analysen und Interviews zu sehen. Im Free-TV läuft das Tennis-Turnier dieses Jahr hingegen nicht.

Wimbledon 2023 live im Stream sehen

Neben der TV-Ausstrahlung auf Sky laufen die Tennis-Spiele auch im sendereigenen Live-Stream, hierfür wird jedoch ebenfalls das Sky-Abo benötigt.

Alternativ gibt es manche Spiele außerdem erstmalig im Live-Stream von BILD und SPORTBILD zu sehen - und zwar kostenlos. Immer ein Spiel pro Runde soll ausgestrahlt werden, sodass jeder Spieler genau einmal zu sehen ist. Das Auftakt-Match von Alexander Zverev war der erste Termin der BILD-Übertragung.

Wimbledon 2023 live im TV und Stream: Zeitplan

Hier finden Sie alle Spieltermine des Wimbledon 2023 im Zeitplan. So laufen die Spiele im TV und Stream:

Match Datum Uhrzeit TV /Stream Qualifikation Montag, 26. Juni 2023 ab 12 Uhr skysport .de, Sky Sport App und Sky Sport YouTube Kanal Qualifikation Dienstag, 27. Juni 2023 ab 12 Uhr skysport .de, Sky Sport App und Sky Sport YouTube Kanal Qualifikation Mittwoch, 28. Juni 2023 ab 12 Uhr skysport .de, Sky Sport App und Sky Sport YouTube Kanal Qualifikation Donnerstag, 29. Juni 2023 ab 12 Uhr skysport .de, Sky Sport App und Sky Sport YouTube Kanal 1. Runde Montag, 3. Juli 2023 11.45 – 22 Uhr Sky Sport Tennis und Sky Sport 2 – 5 1. Runde Dienstag, 4. Juli 2023 11.45 – 22 Uhr Sky Sport Tennis und Sky Sport 2 – 5 2. Runde Mittwoch, 5. Juli 2023 11.45 – 22 Uhr Sky Sport Tennis und Sky Sport 2 – 5 2. Runde Donnerstag, 6. Juli 2023 11.45 – 22 Uhr Sky Sport Tennis und Sky Sport 2 – 5 3. Runde Freitag, 7. Juli 2023 11.45 – 22 Uhr Sky Sport Tennis und Sky Sport 2 – 5 3. Runde Samstag, 8. Juli 2023 11.45 – 22 Uhr Sky Sport Tennis und Sky Sport 2 – 5 4. Runde Sonntag, 9. Juli 2023 11.45 – 22 Uhr Sky Sport Tennis und Sky Sport 2 – 4 4. Runde Montag, 10. Juli 2023 11.45 – 22 Uhr Sky Sport Tennis und Sky Sport 2 – 4 Viertelfinale Dienstag, 11. Juli 2023 13.45 – 20 Uhr Sky Sport Tennis und Sky Sport Sky Sport 2 + 3 Viertelfinale Mittwoch, 12. Juli 2023 13.45 – 20 Uhr Sky Sport Tennis und Sky Sport Sky Sport 2 + 3 Halbfinale der Frauen Donnerstag, 13. Juli 2023 14.15 – 19 Uhr Sky Sport Tennis Halbfinale der Männer Freitag, 14. Juli 2023 14.15 – 20 Uhr Sky Sport Tennis Finale der Frauen + Doppel-Finale der Männer Samstag, 15. Juli 2023 14.45 – 20.15 Uhr Sky Sport Tennis (Finale auch auf Sky Sport UHD) Finale der Männer + Doppel-Finale der Frauen Samstag, 16. Juli 2023 14.45 – 21 Uhr Sky Sport Tennis (Finale auch auf Sky Sport UHD)

Wimbledon 2023: Allgemeine Infos zum Tennisturnier

Die Wimbledon Championships finden jedes Jahr statt und dauern in etwa zwei Wochen. Das erste Mal gab es das Turnier begannen am 9. Juli 1877, das auf einem Gelände an der Worple Road im Londoner Stadtteil Wimbledon ausgetragen wurde. So erhielt das das Sport-Event auch seinen Namen.

1937 gab es die erste TV-Übertragung der Wimbledon Championships, die zu diesem Zeitpunkt schon etwa 15.000 Zuschauer im Center Court zählten. Bis heute wird bei den Wettkämpfen Wert auf Tradition gelegt - so muss etwa 90 Prozent der Spieler-Kleidung weiß sein. Die bekanntesten deutschen Tennis-Spieler, die bisher in Wimbledon siegten, sind Boris Becker und Steffi Graf. Im Folgenden finden Sie noch einmal alle Infos zu den Wimbledon Championships 2023 auf einen Blick: