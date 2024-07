Wimbledon 2024 live im TV und Stream: Übertragung auch im Free-TV?

Wimbledon nimmt in der Tenniswelt eine herausragende Position ein. Das älteste Tennisturnier, das seit 1877 in London ausgetragen wird, verkörpert den Gipfel des Prestiges im Tennis. Als eines der vier Grand-Slam-Turniere - neben den Australian Open, den French Open und den US Open - bietet es den Spielern die Möglichkeit, sich in der Tennisgeschichte zu verewigen.

Ein wesentliches Merkmal von Wimbledon ist seine Rasenplatz-Tradition, die dem Turnier eine einzigartige Dynamik verleiht. Rasenplätze erfordern spezielle Fähigkeiten und Taktiken, was dazu führt, dass Wimbledon oft als ultimativer Test für die Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit der Spieler angesehen wird. Der strikte weiße Dresscode der Spieler und die Tradition des Verzehrs von Erdbeeren mit Sahne durch die Zuschauer unterstreichen die kulturelle Bedeutung und den unverwechselbaren Charme des Turniers.

Wo wird das Tennisturnier übertragen? Gibt es die Matches neben der Ausstrahlung im Stream auch im Free-TV zu sehen? Alle Infos dazu finden Sie hier.

Wimbledon 2024: Wie sieht der Plan aus?

Am Montag, 1. Juli, startete die erste Runde des diesjährigen Wimbledon-Turniers. Bereits vorher, vom 24. bis 27. Juni, lief die Quali. Die zweite und dritte Runde wurde vom 3. bis 6. Juli ausgetragen. Am 7. Juli begann die vierte Runde, gefolgt von den Viertelfinals am 9. und 10. Juli. Die Halbfinals waren für den 11. und 12. Juli angesetzt. Das Damenfinale fand am 13. Juli statt, und das Turnier endet am 14. Juli mit dem Herrenfinale.

Gibt es eine Übertragung von Wimbledon 2024 im Free-TV?

Kurz und bündig: leider nicht. Wer kein Match aus dem Spielplan für Wimbledon 2024 verpassen will, ist dieses Jahr auf Amazon Prime Video angewiesen. Seit 5. Februar 2024 wird eine stellenweise durch Werbung unterbrochene Version des Streaming-Dienstes angeboten, die 8,99 Euro im Monat kostet. Für zusätzliche 2,99 Euro im Monat kann man sich von der Werbung freikaufen. Im Übrigen wirbt Amazon damit, dass neben Entertainment und Live-Sportinhalten (also zum Beispiel Wimbledon) ein versandkostenfreier Lieferservice von vielen Artikeln im Prime-Paket enthalten ist.

Wimbledon 2024 live im Stream sehen

Alle Spiele laufen exklusiv bei Amazon Prime Video als Stream, eine lineare TV-Übertragung gibt es dieses Jahr nicht.

Der Zeitplan von Wimbledon 2024

Hier finden Sie den Zeitplan von Wimbledon im Überblick. Die Uhrzeiten der Übertragung sind noch nicht alle bekannt und werden meist erst kurz vor den Matches veröffentlicht.

Wimbledon 2024: Allgemeine Infos zum Tennisturnier

Die Wimbledon Championships sind ein jährlich stattfindendes Tennisereignis, das über etwa zwei Wochen geht. Die Premiere dieses Turniers fand am 9. Juli 1877 auf einem Gelände an der Worple Road im Londoner Stadtteil Wimbledon statt, was dem Event seinen Namen gab.

1937 wurde erstmals Wimbledon im Fernsehen übertragen, zu einer Zeit, als bereits rund 15.000 Zuschauer den Center Court besuchten. Auch heute noch legt das Turnier großen Wert auf Tradition - wie die Vorgabe, dass 90 Prozent der Spielerkleidung weiß sein muss.

Zu den berühmtesten deutschen Tennisspielern, die bisher in Wimbledon auftrumpfen konnten, zählen Boris Becker und Steffi Graf. Hier sind die wichtigsten Informationen zu den Wimbledon Championships 2024 im Überblick:

Was: Wimbledon Championships 2024

Ort: Wimbledon, London, Vereinigtes Königreich Großbritannien

Datum: 1. bis 14. Juli 2024

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video