Laura Siegemund: Sollen doch die anderen glänzen

Es ist so, wie es die englische Kommentatorin gesagt hat: „Sie weiß immer, was zu tun ist.“ Laura Siegemund hat allerdings einige Zeit benötigt, um diese gewinnbringende Fähigkeit zu entwickeln. Mit nun 37 Jahren steht sie erst zum zweiten Mal während ihrer Karriere im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Vor vier Jahren hatte sie die Runde der letzten acht bei den French Open erreicht, jetzt hat sie es in diesen elitären Kreis beim elitärsten Tennisturnier der Welt geschafft. Siegemund trifft am Dienstag in Wimbledon auf die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka. Schwieriger geht es nicht mehr. Aber einfach könnte es auch jede und Siegemund ist nicht dafür bekannt, es wie jedefrau zu machen.

Auch deswegen stand sie sich früher manchmal selbst im Weg. Erst mit 26 Jahren gewann sie ihr erstes Match auf bei einem WTA-Turnier, der höchsten Kategorie im Frauen-Tennis. Steffi Graf hatte in diesem Alter 18 Grand-Slam-Turniere gewonnen. Eine Spielerin wie Steffi Graf gibt es nicht oft. Spielerinnen mit dem Talent von Siegemund gibt es etliche auf der Tour. Die gebürtige Filderstädterin aber hat spät in ihrer Laufbahn das Maximale aus ihren Möglichkeiten gemacht. Dafür verantwortlich ist unter anderem ihr Lebensgefährte und Trainer Antonio Zuca. Der habe über die Zeit akzeptiert, dass sie eine sehr selbstständige Spielerin sei und selbst an ihrem Spiel feile. „Ich habe umgekehrt mit ihm gelernt, manchmal auch nichts zu sagen und mal zu machen, was er sagt“, sagte die Schwäbin. „Da bin ich etwas weicher geworden über die Zeit.“

Laura Siegemund und ihr Trainer sind ein Paar

Vor acht Jahren lernten sich die beiden während eines Turniers in Rom kennen. Seitdem reisen sie als Liebes- und Arbeitsgespann um den Globus. Eine Konstellation, die nicht immer einfach ist. „Das ist eine sehr schwierige Geschichte, es ist sehr schwierig, eine Balance zu finden. Wenn es so bombig läuft wie gerade, gibt es nicht viel, wo man aneinanderkantet“, so Siegemund. So bombig lief es aber nicht immer. Es gab Jahre, da verlor Siegemund mehr Einzel als sie gewann: „Wir teilen uns das ganze Jahr ein Zimmer, man kann gar keine Luft voneinander haben, das ist manchmal auch nicht einfach“, so die 37-Jährige. Spät in ihrer Karriere aber weiß sie, was zu tun ist. Sie stellt sich optimal auf ihre Gegnerinnen ein, glänzt selten selbst – verhindert es aber auch, dass ihr Gegenüber glänzt. Ihr Spiel ist variabel, aber nicht zwingend attraktiv. Attraktivität gewinnt aber auch keine Spiele.