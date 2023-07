Ein Königreich für eine Beere

Ob Pimm’s oder Bier: Ein Besuch beim Wimbledon-Turnier in London ist infolge der Inflation teurer geworden. Einzig Erdbeeren mit Sahne werden seit Jahren zum gleichen Preis angeboten.

Ein Glas Pimm’s für 11,20 Pfund, ein halber Liter Bier für 7,55 Pfund (um gerechnet 8,80 Euro): Ein Besuch beim Wimbledon-Turnier, welches diese Woche in London begann und noch bis zum 16. Juli dauert, ist zweifelsohne ein teurer Spaß. Die einzige Ausnahme bildet der Klassiker Erdbeeren mit Sahne. Denn der legendäre Snack wird für umgerechnet drei Euro verkauft – es ist derselbe Preis wie seit mehr als einem Jahrzehnt, trotz steigender Lebensmittelpreise und Produktionskosten.

Laut dem „All England Lawn Tennis Club“ (AELTC), der das Tennisturnier veranstaltet, steht dahinter eine Grundsatzentscheidung. Erdbeeren mit Sahne würden seit langer Zeit mit dem Turnier in Verbindung gebracht, sagte Perdita Sedov, die für Lebensmittel und Getränke zuständig ist. Und: „Wir möchten sicherstellen, dass jeder Zugang zu diesem ikonischen Gericht erhält.“ Wie eng Wimbledon mit der Leckerei verknüpft ist, lässt sich aktuell auch in den sozialen Medien beobachten. Schließlich prangt auf Twitter neben dem Hashtag „Wimbledon“ immer auch das Emoji einer Erdbeere.

Tatsächlich ist das Gericht schon seit dem Jahr 1877 ein fester Bestandteil des Turniers. Dies liegt laut Experten daran, dass die Erntezeit mit der Veranstaltung zusammenfällt. Zudem hat der Sommergenuss in England eine lange Tradition und lässt sich bis ins frühe 16. Jahrhundert zurückverfolgen. So soll einer der Köche am Hofe des Hampton Court Palace im Südwesten Londons König Heinrich VII., der für seinen verschwenderischen Lebensstil bekannt war, bei einem Bankett Erdbeeren mit Sahne serviert haben. Der Monarch besaß überdies schon damals einen Tennisplatz.

Erdbeeren und Wimbledon gehören zusammen

Dabei sind auch jene Erdbeeren, die dieser Tage in Wimbledon serviert werden, im Vergleich zu jenen im Supermarkt keineswegs billig. Ein 400-Gramm-Körbchen kostet bei der britischen Kette Tesco derzeit 2,30; bei Aldi zahlen Kunden 1,89 Pfund. Abhängig von der Größe der Sammelnussfrüchte befinden sich dann etwa 20 bis 30 Beeren in einer Schale. Die Besucher in Wimbledon erhalten für 2,50 Pfund nur zehn der roten Leckerbissen, diese sind dann aber perfekt gereift. Auch in diesem Jahr bezeichneten manche Besucher die Erdbeeren als die besten, die sie jemals gegessen haben.

Das hat seinen Grund: Denn nicht jede Beere schafft es bis zu den Ständen auf dem Tennisgelände. Seit fast 30 Jahren beliefert „Hugh Lowe Farms” in Kent das Turnier. Dort werden diese täglich bei Sonnenaufgang gepflückt, auf ihre Wimbledon-Würdigkeit geprüft und dann in Obstkisten in den etwa eine Autostunde entfernten Londoner Stadtteil geliefert, um dort verzehrt zu werden.

Dabei kämpft auch dieses Unternehmen mit Problemen, die viele Obstbauern in Großbritannien haben: dem Mangel an Erntehelfern sowie den Folgen des Klimawandels. „Höhere Temperaturen und mehr Sonnenschein können gut für uns sein, extreme Wetterereignisse wie Stürme jedoch weniger; und dann ist da noch die Wasserknappheit”, erklärte die Besitzerin des Obsthofes Marion Regan.

22.000 Flaschen Champagner werden getrunken

Im Verlauf eines Turniers werden im Durchschnitt mehr als 38 Tonnen Erdbeeren von den Gästen des Wimbledon-Turniers gegessen, die mit mehr als 10.000 Litern frischer Sahne serviert werden – dazu kommen 110.225 Scones, 303.000 Gläser des teuren Pimm’s und rund 22.000 Flaschen Champagner.

Wer eine Tageskarte für das Turnier erhalten will, kann im Vorfeld an einer Verlosung teilnehmen oder versuchen, eine vor Ort zu ergattern. Hierfür muss sich jedoch in „The Queue" einreihen, wie die legendäre Warteschlange des Turniers genannt wird. Einige zelten sogar im Wimbledon Park, um früh morgens die niedrigsten Wartenummern von den Stewarts zugeteilt zu bekommen.

Das Phänomen der „Queue“ erlangte anlässlich des Todes von Königin Elizabeth II. im vergangenen September weitere Berühmtheit, als Tausende Menschen im Zentrum Londons stundenlang geduldig anstanden, um der verstorbenen Monarchien in der Westminster Hall die letzte Ehre zu erweisen. Als Qual empfinden die Tennisfans in Wimbledon das „queueing" jedoch nicht. Beim Wimbledon-Turnier gibt es sogar einen Leitfaden für die Schlange. Schließlich halten sich Briten nur zu gern an all die Hinweise und Regeln. Überdies wird die „Queue“ zu einem Ort der Begegnung für Gleichgesinnte. Und: Wer auf dem Gelände weiter warten möchte, erhält dort erneut eine Möglichkeit: vor den Erdbeer-Sahne-Ständen.