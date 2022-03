Winter-Paralympics 2022: Zeitplan, Termine und Infos

Der Zeitplan der Winter-Paralympics 2022 in Peking: Hier finden Sie die Termine für Para Biathlon, Ski Alpin und alle weiteren Wettkämpfe.

Winter-Paralympics 2022: Bei den Paralympischen Winterspielen 2022 werden 78 verschiedene Wettbewerbe in den Bereichen Schneesport ( Biathlon, Snowboard, Ski Alpin, Skilanglauf) und Eissport (Rollstuhl-Curling und Para-Eishockey) ausgetragen. Wir haben alle Infos zum aktuellen Zeitplan und den Terminen der 13. Winter-Paralympics.

Zeitplan und Termine der Winter-Paralympics 2022

Am 4. März 2022 beginnen die 13. Winter-Paralympics mit der offiziellen Eröffnungsfeier. Unser Zeitplan zeigt die voraussichtlichen Termine für die Sportarten Biathlon, Snowboard, Ski Alpin, Skilanglauf sowie Rollstuhl-Curling und Para-Eishockey. Die exakten Uhrzeiten der einzelnen Wettbewerbe werden in Kürze von den Verantwortlichen bekannt gegeben. Wir aktualisieren an dieser Stelle.

Datum Wochentag Sportart/Ereignis Uhrzeit (MEZ) 4.3.22 Freitag Eröffnungsfeier 13 Uhr 5.3.22 Samstag Ski Alpin Downhill Finale 3 Uhr



Biathlon 6 km Finale 3 Uhr (sitzend), 5.15 Uhr (stehend), 7 Uhr (sehbehindert)



Para-Eishockey 2.35 Uhr, 6.05 Uhr, 9.35 Uhr, 13.05 Uhr



Rollstuhl-Curling 7.35 Uhr, 12.35 Uhr 6.3.22 Sonntag Ski Alpin Super-G Finale 3 Uhr



Skilanglauf Finale 3 Uhr (18km, Männer, sitzend), 4.50 Uhr (15km, Frauen, sitzend)



Para-Eishockey 2.35 Uhr, 6.05 Uhr, 9.35 Uhr, 13.05 Uhr



Snowboard Cross 4 Uhr



Rollstuhl-Curling 2.35 Uhr, 7.35 Uhr, 12.35 Uhr 7.3.22 Montag Skilanglauf klassisch Finale 3 Uhr (20km, Männer, stehend/sehbehindert), 5.15 Uhr (15km, Frauen, stehend/sehbehindert)



Snowboard Cross Finale 4.30 Uhr



Rollstuhl-Curling 2.35 Uhr, 7.35 Uhr, 12.35 Uhr 8.3.22 Dienstag Ski Alpin Finale 3 Uhr (Super-G), 7.15 Uhr ( Slalom )



Biathlon 10km Finale 3 Uhr (sitzend), 5 Uhr (stehend), 7 Uhr (sehbehindert)



Para-Eishockey 2.35 Uhr, 6.05 Uhr, 9.35 Uhr, 13.05 Uhr



Rollstuhl-Curling 2.35 Uhr, 7.35 Uhr, 12.35 Uhr 9.3.22 Mittwoch Skilanglauf Sprint Finale 3 Uhr (Quali), 5 Uhr (Halbfinale & Finale)



Para-Eishockey 9.35 Uhr, 13.05 Uhr



Rollstuhl-Curling 2.35 Uhr, 7.35 Uhr, 12.35 Uhr 10.3.22 Donnerstag Ski Alpin Giant Slalom Männer Finale 3 Uhr, 7 Uhr



Para-Eishockey 11.05 Uhr



Rollstuhl-Curling 2.35 Uhr, 7.35 Uhr, 12.35 Uhr 11.3.22 Freitag Ski Alpin Giant Slalom Frauen Finale 3 Uhr, 6.15 Uhr



Biathlon 12,5km Finale 3 Uhr (sitzend), 5.20 Uhr (stehend), 7.05 Uhr (sehbehindert)



Para-Eishockey 5.05 Uhr, 9.35 Uhr, 13.05 Uhr



Rollstuhl-Curling 7.35 Uhr, 12.35 Uhr (Spiel um Bronze) 12.3.22 Samstag Ski Alpin Slalom Männer Finale 3 Uhr, 6.30 Uhr



Skilanglauf Finale 3 Uhr (12,5km, Männer, sehbehindert/stehend), 4.20 Uhr (10km, Frauen, sehbehindert/stehend), 5.30 Uhr (sitzend, Frauen 7,5km, Männer 10km)



Para-Eishockey 13.05 Uhr (Spiel um Bronze)



Snowboard Banked Slalom Finale 5 Uhr



Rollstuhl-Curling Finale 7.35 Uhr 13.3.22 Sonntag Schlussfeier 13 Uhr



Ski Alpin Slalom Frauen Finale 3 Uhr, 5.45 Uhr



Skilanglauf Staffel Finale 3 Uhr (Mixed, 4 x 2,5km), 5 Uhr (Offen, 4 x 2,5km)



Para-Eishockey Finale 5.05 Uhr

Die Austragungsorte der Winter-Paralympics 22 in Peking

Die Winter-Paralympics werden 2022 mit den Olympischen Winterspielen in der chinesischen Hauptstadt Peking ausgetragen – und zwar an sechs Austragungsorten in drei Wettkampfzonen oder Clustern. Die Zonen sind das Zentrum von Peking, der Bezirk Yanqing und die Stadt Zhangjiakou. Teilweise wurden Wettkampfstätten für die Olympischen Spiele neu errichtet, andere existieren seit den Olympischen Spielen und Paralympics im Jahr 2008 und werden wieder genutzt. Das war ein Teil des Nachhaltigkeitsplans des Pekinger Organisationskomitees. Dabei handelt es sich um das Nationale Hallenstadion, in dem Para-Eishockey gespielt wird, und um das Nationale Schwimmzentrum, das als Austragungsort für das Rollstuhl-Curling dient.

Maskottchen, Fackel und Emblem: Wissenswertes über die Winter-Paralympics 2022

Maskottchen der Winter-Paralympics 2022 ist das chinesische Laternenkind Shuey Rhon Rhon. Der Name steht für "schmelzenden Schnee", aber auch für Toleranz, Inklusion und Verständnis. Die Laterne symbolisiert in China wiederum traditionell die Ernte und den damit assoziierten Wohlstand. Ihr Leuchten soll Wärme, Mut, Ausdauer und Freundschaft darstellen. Ähnliche Werte verkörpert auch die spiralförmige olympische Fackel, die den Namen "Flying" trägt und emissionsfrei mit Wasserstoff betrieben wird. Auf dem Logo der Winter-Paralympics 2022 befindet sich passend dazu das chinesische Schriftzeichen für "fliegen". Das Emblem ist angelehnt an einen Sportler im Rollstuhl, der auf die Ziellinie zu fährt.

