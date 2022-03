Winter-Paralympics 2022: Sportarten, Disziplinen und Wettkämpfe

Am 4. März 2022 haben die 13. Winter-Paralympics in Peking begonnen. Welche Sportarten und Disziplinen gibt es? Hier finden Sie einen Überblick.

Winter-Paralympics 2022: Sechs Sportarten sind Teil der Paralympischen Winterspiele in Peking: Biathlon, Snowboard, Ski Alpin und Skilanglauf sowie Rollstuhl-Curling und Para-Eishockey. Insgesamt gibt es 78 Wettbewerbe, in denen Medaillen zu holen sind. Wir stellen die verschiedenen Sportarten und ihre Besonderheiten sowie deren Termine vor.

Ski Alpin bei den 13. Winter-Paralympics in Peking

In der Sportart Ski Alpin werden fünf Disziplinen unterschieden: Abfahrt, Super-G, Alpine Kombination, Riesenslalom und Slalom. Zudem werden Sportlerinnen und Sportler für die Wettbewerbe in drei Kategorien eingeteilt: stehend, sitzend und sehbehindert. Die Anzahl der möglichen Teilnehmer ist deutlich höher als bei den vorhergehenden Winter-Paralympics. 140 Männer und 80 Frauen dürfen 2022 in Peking in 30 Ski Alpin-Wettbewerben um Medaillen kämpfen.

Termine der paralympischen Final-Wettkämpfe im Ski Alpin 2022:

Samstag, 5.3.22

Sonntag, 6.3.22

Dienstag, 8.3.22

Donnerstag, 10.3.22

Freitag, 11.3.22

Samstag, 12.3.22

Sonntag, 13.3.22

Biathlon bei den Winter-Paralympics 2022

Seit 1988 werden Biathlon-Wettbewerbe für Menschen mit körperlichen Behinderungen ausgetragen. 1994 in Lillehammer wurde die Sportart in das Programm der Winter-Paralympics aufgenommen. Es wird zwischen drei verschiedenen Kategorien unterschieden. Das heißt, es gibt in Peking 2022 insgesamt 18 Wettbewerbe im Sitzen, im Stehen und für Menschen mit Sehbehinderung.

Zeitplan der Biathlon-Finals bei den Winter-Paralympics 2022:

Samstag, 5.3.22

Dienstag, 8.3.22

Freitag, 11.3.22

Winter-Paralympics 22: Skilanglauf

Der Para-Skilanglauf ist seit 1976 Teil der Winter-Paralympics. Damals wurde er erstmals bei den Spielen in Örnsköldsvik in Schweden ausgerichtet. Teilnehmen dürfen Athletinnen und Athleten mit körperlichen Einschränkungen und Sehbehinderung. Für Peking 2022 sind 20 Wettkämpfe geplant.

Termine der paralympischen Skilanglauf-Finals 2022 in Peking:

Sonntag, 6.3.22

Montag, 7.3.22

Mittwoch, 9.3.22

Samstag, 12.3.22

Sonntag, 13.3.22

Para-Eishockey bei den Paralympischen Winterspielen 22

Para-Eishockey gehört seit 1994 in Lillehammer zu den Winter-Paralympics und gilt als eine der bei Zuschauenden beliebtesten Sportarten. Gespielt wird es von Frauen und Männern, die physische Einschränkungen in der unteren Körperhälfte haben. Bei den vergangenen drei Winter-Paralympics holten jedes Mal die USA eine Goldmedaille. 2022 werden Sie mit acht Teams an den Start gehen, um ihre Erfolgsserie fortzusetzen.

Zeitplan der Para-Eishockey-Spiele in Peking 2022:

Samstag, 5.3.22

Sonntag, 6.3.22

Dienstag, 8.3.22

Mittwoch, 9.3.22

Donnerstag, 10.3.22

Freitag, 11.3.22

Samstag, 12.3.22

Sonntag, 13.3.22 - Finale

Snowboard bei den Winter-Paralympics 2022

Die Wettkämpfe im Snowboard sind seit 2014 in Sotschi bei den Winter-Paralympics zu bestaunen. Ganze 12 Wettbewerbe werden 2022 in Peking ausgerichtet. Folgende drei Disziplinen unterscheiden die paralympischen Snowboarder: Snowboard-Cross, Riesenslalom und Banked-Slalom.

Termine der Snowboard-Wettbewerbe bei den Winter-Paralympics 2022:

Sonntag, 6.3.22

Montag, 7.3.22 - Finale

Freitag, 11.3.22

Samstag, 12.3.22 - Finale

Rollstuhl-Curling bei den Paralympischen Winterspielen 22

Menschen mit Einschränkungen in der unteren Körperhälfte können seit 2006 in der Sportart Rollstuhl-Curling bei den Winter-Paralympics antreten. 12 gemischte Teams nehmen 2022 in Peking an den Wettbewerben teil. Austragungsort ist der Water Cube der Paralympics 2008, der momentan zum sogenannten Ice Cube umgebaut wird.

Spielplan des Rollstuhl-Curling bei den Winter-Paralympics 2022:

Samstag, 5.3.22

Sonntag, 6.3.22

Montag, 7.3.22

Dienstag, 8.3.22

Mittwoch, 9.3.22

Donnerstag, 10.3.22

Freitag, 11.3.22

Samstag, 12.3.22 - Finale