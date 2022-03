Winter-Paralympics 2022: Übertragung im Free-TV und Live-Stream

Die Übertragung der 13. Winter-Paralympics: Hier erfahren Sie, wie Sie die Wettkämpfe im Free-TV oder Live-Stream sehen.

Winter-Paralympics 2022: Vom 4. bis zum 13. März 2022 begrüßt Peking die 600 weltbesten Athleten und Athletinnen zu den Winter-Paralympics. Wir fassen für Sie zusammen, wann und wo Wintersport-Fans die Paralympischen Winterspiele kostenlos und live im Free-TV oder im Live-Stream verfolgen können.

Übertragung der Winter-Paralympics 2022 im Free-TV und Live-Stream

Wann und wo sind die 78 verschiedenen Wettbewerbe der Winter-Paralympics 2022 im Free-TV und online zu sehen?

Was: Paralympics 2022 in Peking

Free- TV : ARD und ZDF im Wechsel

Live-Stream: Live-Streams von ARD und ZDF

Moderatoren: u.a. Hermann Valkyser, Julian Wiegmann , Thomas Braml

Experten: Matthias Berg

ARD und ZDF:

2018 und 2020 übertrugen ARD und ZDF von den Paralympics aus Pyeongchang und Tokio. Auch 2022 senden die öffentlich-rechtlichen Sender ZDF und ARD wieder: von 10 Wettkampftagen der meisten Wettkämpfe und Entscheidungen der paralympischen Spiele – live aus Peking. Das ZDF startet mit der Eröffnungsfeier am 4. März 22 und überträgt an insgesamt fünf von zehn Sendetagen. Das Erste überträgt an den anderen Wettkampftagen, darunter der 9. März bis 11. März. 78 Wettkämpfe in 6 Sportarten stehen auf dem Programm.

ZDF:

Eröffnungsfeier: Freitag, 4. März 2022: 12.50 - 14.25 Uhr

Samstag, 5. März 2022: 8.30 bis 9.25 Uhr / 15.05 bis 15.25 Uhr

Sonntag, 6. März 2022: 10.15 bis 10.50 Uhr / 12.05 bis 12.30 Uhr

Montag, 7. März 2022: 9.05 bis 11.15 Uhr

Dienstag, 8. März 2022: 9.05 bis 12.00 Uhr

ARD:

Mittwoch, 9. März 2022: 9.00 bis 12.00 Uhr

Donnerstag, 10. März 2022: 9.00 bis 12.00 Uhr

Freitag, 11. März 2022: 9.00 bis 12.00 Uhr

Österreich:

Auch ORF 1 und ORF Sport+ übertragen vom 4. bis 13. März, ORF Sport+ mehr als 50 Stunden live. Beide Kanäle senden auch Zusammenfassungen der Wettkampftage.

Die Athleten der Winter-Paralympics 2022

Die 13. Winter-Paralympics 2022 in Peking bestehen aus 78 Wettkämpfen, an denen 736 paralympische Athletinnen und Athleten teilnehmen. In 39 Wettbewerben kämpfen Männer um die Medaillen, 35 sind für Frauen geöffnet. Außerdem gibt es vier gemischte Wettbewerbe. Zum Vergleich: 2018 in Pyeongchang wurden 80 Wettbewerbe ausgetragen, es waren jedoch nur etwa 670 Athletinnen und Athleten vertreten. Damals erreichte das deutsche Team mit 19 Medaillen den fünften Platz im Medaillenspiegel.

Winter-Paralympics 2022: Gastgeber China

Die 13. Winter-Paralympics werden 2022 von der Volksrepublik China ausgerichtet. China ist nach Japan (1998) und Südkorea (2018) das dritte asiatische Land, das die Winter-Paralympics zu sich holt. Austragungsort ist Peking. Die Stadt wird die erste sein, die sowohl Sommer- als auch Winter-Paralympics einmal ausgerichtet hat. Sie erhielt in der Wahl für die Olympischen Winterspiele und die Winter-Paralympics 2022 44 Stimmen und landete damit vor dem kasachischen Almaty (40 Stimmen). Viele Politiker, Politikerinnen, Sportlerinnen und Sportler sind jedoch mit der Wahl des Gastgeberlandes aufgrund anhaltender Menschenrechtsverletzungen unzufrieden.